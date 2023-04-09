Россия начала перебрасывать в Бахмут элитные подразделения – Череватый объяснил действия врага

Оккупантов под Бахмутом начали подкреплять элитными подразделениями, в частности, десантниками.

Россия начала перебрасывать в Бахмут элитные подразделения, в частности, десантников из-за огромных потерь среди "вагнеровцев".

Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого в эфире национального телемарафона.

"Это не усиление. "Вагнер" несет очень большие потери, поэтому вынужден подтягивать дополнительные подразделения регулярной армии – десантников и мотострелков для того, чтобы пополнить группировку на этом направлении", — отметил он.

По словам Череватого, российские подразделения десантников уже также успели понести потери в Бахмуте. Их доукомплектовали мобилизованными.

"У них очень тяжелые потери, особенно сейчас этот поток из тюрем российских не очень продолжается. Это самая агрессивная группировка, "Вагнера" самая, проявлявшая наибольшую агрессивность, наибольшую динамику атак, они ее потенциал теряют", — резюмировал Череватый.

Напомним, главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин осознал, что украинская армия из Бахмута никуда не делась и продолжает системно уничтожать российских оккупантов.

Военный эксперт Валерий Рябых считает, что сопротивление украинских защитников в Донецкой области, в Бахмуте и Авдеевке, дал свои результаты. Ведь ресурсы оккупационной русской армии истощены до предела.

Командующий Сухопутными войсками генерал-полковника Александр Сырский рассказал, что оккупанты пытаются продвигаться из окрестностей Бахмута Донецкой области в его центр.

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