Россия начала перебрасывать в Беларусь самолеты региональной группировки войск: что известно

В составе региональной группировки войск РФ и Беларуси российских армейцев будет чуть меньше 9 тысяч.

Российская Федерация начала перебрасывать в Беларусь военные самолеты и вертолеты для региональной группировки войск.

Об этом 16 октября сообщает пресс-служба Министерства обороны Беларуси.

"В Республику Беларусь из Российской Федерации начала прибывать авиационная составляющая региональной группировки сил", — говорится в сообщении.

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Также начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Беларуси Валерий Ревенко сообщил, что численность российских военнослужащих в составе совместной группировки войск двух стран составит чуть менее 9 тысяч человек. Он подтвердил, что первые эшелоны с военными РФ, входящие в состав РГВ, начали прибывать в страну.

"Первые эшелоны с российскими военнослужащими, входящими в состав РГВ, начали прибывать в РБ. Передислокация продлится несколько дней. Общая численность составит чуть менее 9 тыс. человек", — написал он в своем Twitter.

Что происходит в Беларуси

Напомним, Лукашенко и Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск в рамках Союзного государства. Диктатор Беларуси заявил, что вроде бы Украина готовилась нанести удар по его государству.

Уже 15 октября в Беларусь прибыли первые эшелоны с российскими военными для формирования общей региональной группировки.

Аналитик Европейского Совета по международным отношениям Павел Слюнькин выразил мнение, что военные РФ, входящие в состав региональной группировки войск, могли прибыть в Беларусь из-за страха Лукашенко, попытки Москвы оттянуть ВСУ на северную границу, а также из-за возможного наступления на Киев.

Кроме того, в Беларуси стартовала скрытая мобилизация, которую сейчас проводят в селах, не затрагивая крупных городов. Мобилизация будет проходить под видом проверки боевой способности войск.

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