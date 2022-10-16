Россия начала перебрасывать в Беларусь самолеты региональной группировки войск: что известно

В составе региональной группировки войск РФ и Беларуси российских армейцев будет чуть меньше 9 тысяч.
Российская Федерация начала перебрасывать в Беларусь военные самолеты и вертолеты для региональной группировки войск.
Об этом 16 октября сообщает пресс-служба Министерства обороны Беларуси.
"В Республику Беларусь из Российской Федерации начала прибывать авиационная составляющая региональной группировки сил", — говорится в сообщении.
Также начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Беларуси Валерий Ревенко сообщил, что численность российских военнослужащих в составе совместной группировки войск двух стран составит чуть менее 9 тысяч человек. Он подтвердил, что первые эшелоны с военными РФ, входящие в состав РГВ, начали прибывать в страну.
"Первые эшелоны с российскими военнослужащими, входящими в состав РГВ, начали прибывать в РБ. Передислокация продлится несколько дней. Общая численность составит чуть менее 9 тыс. человек", — написал он в своем Twitter.
Что происходит в Беларуси
Напомним, Лукашенко и Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск в рамках Союзного государства. Диктатор Беларуси заявил, что вроде бы Украина готовилась нанести удар по его государству.
Уже 15 октября в Беларусь прибыли первые эшелоны с российскими военными для формирования общей региональной группировки.
Аналитик Европейского Совета по международным отношениям Павел Слюнькин выразил мнение, что военные РФ, входящие в состав региональной группировки войск, могли прибыть в Беларусь из-за страха Лукашенко, попытки Москвы оттянуть ВСУ на северную границу, а также из-за возможного наступления на Киев.
Кроме того, в Беларуси стартовала скрытая мобилизация, которую сейчас проводят в селах, не затрагивая крупных городов. Мобилизация будет проходить под видом проверки боевой способности войск.
Читайте также:
- "Он потечет, если прислонить батарею": политолог рассказал, кто "подсадил" Путина на косметологические процедуры
- Если Путин не сможет захватить Украину, он попытается окончательно аннексировать Беларусь – оппозиционер
- Россиянки требуют у Путина вернуть "мобиков": тренировались на полигоне, где произошла стрельба (видео)