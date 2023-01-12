Россия начала свою новую мобилизацию и на оккупированной части Луганской области — Генштаб ВСУ

В частности, в Алчевске вражеская мобилизация стартовала в тот же день, когда в РФ военнообязанным ограничили выезд из страны.

Российские оккупанты начали очередную волну мобилизации 9 января и на оккупированных территориях Украины, в частности в Алчевске Луганской области.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ 12 января.

Российская армия для восполнения своих потерь не прекращает мобилизацию мужчин, в том числе и на временно оккупированной территории Луганской области. В городе Алчевск зафиксировано начало очередной волны мобилизации с 9 января 2023 года.

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Напомним, украинская разведка сообщила, что ФСБ России издала распоряжение об ограничении с 9 января выезда военнообязанных, в том числе и ограниченно пригодных к службе.

В частности, по данным военного эксперта Олега Жданова, в России запретили пересекать границу на выезд и тем гражданам, у которых есть долги по алиментам, компуслугам, налогам, ипотеке.

Кроме того, в разведке сообщили, что уже 15 января в РФ будет объявлена новая волна мобилизации: в армию планируют набрать до 500 тыс. человек, чтобы бросить их в наступление на Украину.

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