Россия начала упрощать и удешевлять производство дронов: что изменилось

РФ продолжает упрощать конструкцию своих дронов " Герань-2 " на основе Shahed-136 для удешевления производства. Анализ отломков показывает, что новые модели имеют упрощенные двигатели и значительно отличаются от оригинальных иранских версий.

Об этом стало известно Defense Express из собственных источников.

В новых версиях "Герань-2" РФ внесла изменения в двигатель MD550, являющийся копией немецкого Limbach L550E и имеющей мощность 50 л.с. Для удешевления с него убрали стартер и маховик, хотя этот двухтактный двигатель и так был недорог. РФ заказывает двигатели для "Герань-2" в Китае в упрощенной комплектации, без стартера и маховика, что позволяет снизить стоимость одного дрона. Это позволяет закупать больше двигателей и, соответственно, увеличивать объемы производства "шахедов".

Фото: Defense Express

Кроме упрощения двигателей, в дронах "Герань-2" заметно уменьшена сложность многих других элементов оригинальной иранской конструкции Shahed-136. Это направлено на сокращение производственных циклов. Ранее, во время локализации производства в РФ на мощностях "Алабуги" были изменены материал корпуса, электронные компоненты и боевая часть, что также снизило затраты.

Хотя оценка стоимости дрона "Шахед-136" составляла 40-50 тысяч долларов, фактическая цена при массовом производстве достигала 193 тысячи долларов за единицу. В РФ пытаются снизить затраты за счет упрощения конструкции, чтобы добиться еще более низких цен на свои дроны.

РФ активно масштабирует производство дронов "Шахед-136". По состоянию на сентябрь 2024 года на заводе "Алабуга" в Татарстане достигнут показатель в 6000 единиц, что на год раньше запланированного. По оценкам западных аналитиков, пиковые объемы могут достигать 600-800 единиц в год.

В начале 2024 года ежемесячное производство составило 330-350 дронов, однако этот показатель зависел от поставок комплектующих, особенно из Китая.

Напомним, Министерство обороны Украины кодифицировало универсальный пулемет SAR 762 MT калибра 7.62 х 51 мм НАТО и допустило его к эксплуатации. Пулемет можно будет использовать на специальных станках-треногах на боевых позициях, огневых сооружениях или легкобронированной технике.

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