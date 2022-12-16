Россия начала в Калининградской области учения с участием более 1,5 тысяч военных

Отмечается, что в ходе учений "корабельные группы Балтийской военно-морской базы выполнят практические ракетные и артиллерийские стрельбы по поражению кораблей и авиации условного противника".

Россия начала в Калининградской области военные учения. В них будут задействованы более 1,5 тысяч военнослужащих страны-агрессора, более 10 боевых кораблей, а также авиация.

Об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Балтийского флота РФ.

"В рамках учения корабельные тактические группы в назначенное время выйдут из пунктов базирования и развернут силы флота в назначенных районах Балтийского моря для выполнения учебных задач", — говорится в сообщении БФ.

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Отмечается, что ходе учения "корабельные группы Балтийской ВМБ выполнят практические ракетные и артиллерийские стрельбы по поражению кораблей и авиации условного противника.".

"В рамках учения военнослужащие отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами выполнят свой спектр задач по предназначению - защите кораблей и подводных лодок Балтийского флота, пункта базирования от диверсионно-разведывательных подразделений вероятного противника, а расчеты береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион" уничтожат морские цели на побережье Калининградской области", — отметили в пресс-службе.

Также корабельным группам предстоит отработать совместные действия по плаванию в едином походном ордере, отражению средств воздушного нападения условного противника со стрельбой по воздушным целям и ведению учебного морского боя, заявили в БФ.

Напомним, сегодня утром, 16 декабря, российские военные нанесли массированный ракетный удар по Украине. Оккупантии выпустили по Украине более 60 ракет. В результате обстрелов во многих населенных пунктах исчезло электроснабжение, тепло и вода. Кроме того, известно о двух погибших в Кривом Роге. Еще по меньшей мере 12 человек получили ранения, среди них — трое маленьких детей.

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