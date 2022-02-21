Россия начала военную оккупацию части Донбасса: появилось видео вхождение колонны техники

Колонна из более сотни танков и БТР двигалась по центру города около часа.

Жители оккупированного Донецка сообщают о вхождении чрезвычайно большой колонны танков и бронетехники из Донецка в северо-западном направлении в линию столкновения.

Об этом сообщает Радио Свобода и другие СМИ.

Как сообщают очевидцы, около 23 часов колонна прошла просто по центру города, по улице Университетской, и двигалась в течение часа.

"На сотой единице сбились со счета. Шла из Донецка по трассе между Донецком и Макеевкой, предположительно в сторону Ясиноватой. Съезжали на трассу из центра Донецка", – говорит житель города.

Люди подчеркивают, что таких масштабов еще не видели "все восемь лет".

"Танки, очень много. И БТРы. И людей везли. Час техника ехала", – говорит другая очевидца из центра города.

Напомним, президент страны-агрессорки Владимир Путин поручил ввести войска на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

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