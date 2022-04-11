Россия начинает фейковую операцию по оружию, которую Украине передают союзники — Ермак

Неправдивую информацию РФ уже опроверг премьер Словакии Эдуард Хегер.

Россияне, понимая, что проигрывают войну, стремятся помешать поставкам вооружения любыми методами, сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Он также привел пример одного из последних фейков: якобы уничтожение переданных Словакией ЗРК С-300. Эту информацию уже опроверг премьер Эдуард Хегер.

По словам Ермака, сценарии россиян виоми.

"Назову один из них. Они могут запускать фейки, что украинские солдаты якобы сдаются с оружием от союзников и оно массово переходит на вооружение российской армии. Хочу сразу предупредить такие фейки. Потому что оружие в руках воинов ВСУ исключительно отправляет врага на тот свет. Поэтому русский душа может и дальше жить в собственных розовых мечтах, пока жива", — добавил он.