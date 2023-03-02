Армия России не будет до последнего держаться за оккупированные Донбасс, Луганщину, Таврию или Крым.

Такое мнение в интервью ТСН.ua высказал военнослужащий ВСУ Евгений Карась.

“Я не думаю, что они будут за что-нибудь драться до последнего. Пока они могут сдавать оккупированные города, они будут делать это, чтобы не терять личный состав. А когда настанет момент необходимости стоять до последнего, у них настолько загорится внутреннее противоречие, что внутренняя смута, которую у них есть еще с августа, не позволит им держаться до последнего. Я думаю, что даже феноменальных сражений за Крым не будет. Это просто будут трудные бои. Но героического содержания мы не увидим нигде”, – отметил Евгений Карась.

Он также добавил, что оккупанты будут стоять до последнего только в случае, если российский добровольческий корпус, который сейчас работает в составе ВСУ, по приглашению разваленных республик России будет приглашен туда, чтобы помочь охранять газовую трубу.

Они будут стоять до последнего, потому что это их деньги. Но держаться за нашу Донбасс, Луганщину, Таврию или Крым они не будут. Всюду будут сдавать и бросать на произвол судьбы. Относительно населения Донбасса россияне уже множество раз показали, что относятся к ним не как к людям. Россия станет сыпаться. Я думаю, что нигде они не смогут сопротивляться”, — подчеркнул военный.

Напомним, что Украина не атакует территорию России, не отправляет туда ДРГ и не убивает людей. Особенно, когда речь идет о Брянской области и деревне Сушаны, которые не являются стратегическими объектами.

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