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Россия накапливает авиацию рядом с Украиной: в ГУР рассказали, что планирует враг

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
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8386
Время на прочтение
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Россия накапливает авиацию рядом с Украиной: в ГУР рассказали, что планирует враг

Российская армия планирует задействовать авиацию в Украине.

Россия накопила определенное количество штурмовой авиации у границ с Украиной. Враг планирует задействовать ее на важнейших направлениях, где пытается вести наступление.

Об этом РБК-Украина сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Черняк.

"Они понимают, что им это не удается. Они там не добились никакого стратегического успеха, 95% сухопутных войск РФ так или иначе участвует в агрессии против Украины, у них нечем и некому воевать. Поэтому россияне решили увеличить свой наступательный потенциал применением авиации", – отметил он.

Черник добавил, что украинская система противовоздушной обороны с каждым днем усиливается. По его словам, учитывая, что воздушные силы научились сбивать ракеты и иранские дроны, самолеты сбивать будет еще проще.

Напомним, Россия изменяет тактику нанесения ракетных ударов по территории Украины. Это оценивается с двух позиций.

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Дата публикации
Просмотры
8386
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