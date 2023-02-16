Россия накапливает авиацию у границ с Украиной: военный эксперт объяснил намерения оккупантов

В России давно звучали такие лозунги, что нужно бросать авиацию в бой, несмотря на потери.

Авиацию, скопившуюся у границ с Украиной, россияне могут использовать для поддержания вероятного наступления, однако для РФ это обернется большими потерями.

Об этом в эфире Апостроф TV рассказал эксперт по авиации Валерий Романенко.

"В России давно звучали такие лозунги, что нужно бросать авиацию в бой, несмотря на потери", – отметил Романенко.

Он назвал массированные нападения кафиров "мясными атаками".

"Они массой продавливают нашу оборону, так почему бы не попробовать самолетной массой продавить нашу противовоздушную оборону? Конечно, это приведет к безумным потерям, потому что мы получаем новые и новые зенитно-ракетные комплексы", – пояснил он.

Эксперт назвал 9 заседание "Рамштайн" не только "танковым", но и "противовоздушным".

"Там было обнародовано получение SAMP/T – системы, похожей на американские Patriot по параметрам. Французы подтвердили системы малого действия Crotale и передачу специализированных радаров от крупнейшего французского производителя высокотехнологичной продукции. Это тактические радары, специализированные на обнаружении крылатых ракет, коптеров, беспилотников, арт. снарядов – всего, что угодно, летающее в воздухе на небольшой высоте. Хотя дальность обнаружения огромна – до 250 км", – сказал эксперт.

По словам Романенко, потери россиян в случае наступления авиации будут огромны.

"Если российская авиация будет прорываться вглубь Украины, мы все будем собственными глазами видеть результаты их боевых действий, потому что к каждому сбитому самолету можно будет поехать, снять и показать картинку. Сами понимаете, какая это будет моральная поддержка, что российская авиация понесет потери. А они, наверное, понесут потери, потому что ничего нового ни в тактике, ни в технике у них не появилось", – отметил Романенко.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что в США не видят признаков наращивания Россией авиации, однако отметил важность усиления украинской ПВО.

Также эксперты давали объяснения относительно российских воздушных шаров, так что их уже фиксировали в разных регионах Украины. Такие заметили в небе над Киевом и областью. Эти шары собирали данные об украинской ПВО.

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