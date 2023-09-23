Россия накапливает "Калибры": Гуменюк предупреждает об атаках осенью-зимой

Россияне не отказываются от своих планов.
Страна-агрессор Россия сократила обстрелы Украины ракетами морского базирования типа "Калибр". Это связано с попыткой врага накопить потенциал для ударов по объектам критической инфраструктуры осенью-зимой.
Об этом в эфире телемарафона заявила руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.
По ее словам, оккупационная армия не откажется от своих планов атаковать. Кроме того, Гуменюк напомнила, что у россиян есть преимущество в воздухе и запас ракет, который пытаются возобновлять, а в плане абсолютной блокировки российского производства оружия санкции не работают.
"Враг продемонстрировал, если выдержать паузу, то способен накопить определенное количество ракет... Совершенно очевидно, что они продолжают накапливать и ракеты морского базирования", - отметила Наталья Гуменюк.
Представитель ВСУ добавила, что Украина уже многое пережила, поэтому сейчас подготовлена и многое знает об этих атаках.
Как сообщалось, Россия могла накопить до 600 ракет для ударов по Украине. Военные эксперты прогнозируют, что новой целью массированных ударов может стать энергетическая инфраструктура.