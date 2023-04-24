Россия накапливает ракеты: Буданов рассказал, какие цели будут под угрозой ударов

Россия-агрессор приостановила массированные ракетные удары по Украине и накапливает их запасы.

Глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, что Россия приостановила ракетные обстрелы Украины, чтобы накопить их резерв для срыва наступательной операции Вооруженных сил Украины.

Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина".

"В основном они будут бить по группировкам войск, которые будут формироваться", — отметил он.

Глава ГУР также рассказал, следует ли ожидать очередных массированных ударов по энергетической инфраструктуре осенью 2023 года.

"Переходим к сухой статистике. К осени, если они не будут тратить ни одной ракеты, у них будет определенное количество ракет – меньше, чем та, с которой они входили в эти ракетные атаки – но достаточно значительная. Но этого не произойдет, потому что они планируют использовать эти ракеты сейчас", — резюмировал Кирилл Буданов.

Напомним, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что россияне перешли на более бюджетный вариант для атак – враг начал применять управляемые авиабомбы.

Юрий Игнат также отметил, что до осени Россия не сможет накопить даже треть того ракетного потенциала, который у нее был до массированных ракетных обстрелов Украины минувшей осенью и зимой. Россия будет пытаться получить какие-то дополнительные системы из других стран.

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