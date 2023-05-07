Россия накапливает ракеты: Буданов рассказал, в какой день она их планирует массированно использовать

По оценкам Буданова, ракетные запасы россиян почти на нулю.

Россия пытается накопить определенный запас ракет для того, чтобы сорвать украинское контрнаступление.

Об этом сообщил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов в "YahooNews".

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По его оценкам, Буданов считает, что российские ракетные поставки заканчиваются и их запасы почти на нулю.

"Они пытаются накопить определенные запасы и подготовить их, чтобы попытаться сорвать наше наступление, но правда заключается в том, что они построили свои запасы почти до нуля", — сказал главный разведчик Украины.

Возможны сценарии развития контрнаступления ВСУ

The Washington Post спрогнозировал возможные сценарии наступления украинской армии. По их версиям, Украина может начать контрнаступление сразу на нескольких направлениях:

Украина может сосредоточиться на юге и приложить усилия для освобождения Мелитополя.

Контрнаступление на Крым.

Украинские военные могут начать атаки из Бахмута.

Также возможно наступление из Купянска Харьковской области.

Другим вариантом было бы наступление на позиции россиян через Угледар в сторону оккупированного Мариуполя.

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