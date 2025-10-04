Россия накапливает ракеты и ждет подходящий момент для мощнейших атак: в ISW назвали цели Кремля

Владимир Путин. / © ТСН.ua

По всей вероятности, агрессорка Россия накапливала баллистические и крылатые ракеты в течение сентября для проведения нескольких масштабных ударов беспилотниками и ракетами.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Американские специалисты отмечают, что россияне не регулярно запускают ракеты во время ночных ударных атак против Украины.

"Российские войска, похоже, накапливают баллистические и крылатые ракеты почти каждый день, а затем запускают большое их количество вместе с большим количеством беспилотников, что, вероятно, перегрузит украинские системы ПВО", - говорится в отчете.

В ISW считают примечательным то, что в сентябре армия РФ совершила лишь четыре ночных удара, содержащих более 10 ракет и совершившую одну ночную атаку, содержащую более 40 ракет, примерно каждые две недели с конца августа 2025-го. Это, считают в Институте, подчеркивает недавнюю тенденцию России периодически проводить несколько крупных комбинированных ударов между последовательными, меньшими ударами беспилотников.

Российские войска продолжают использовать больше крылатых и меньше баллистических ракет в своих комбинированных ударах. Вероятно, захватчики продолжают полагаться на баллистические ракеты для точечных ударов по конкретным целям, одновременно используя дроны и крылатые ракеты для преодоления украинской противовоздушной обороны.

"Украинские системы ПВО Patriot остаются единственными системами ПВО, способными сбивать российские баллистические ракеты. Россияне могут целенаправленно целиться в города и энергетическую инфраструктуру, активно не защищаемые украинскими системами Patriot, чтобы увеличить шансы на успешное впечатление России от целевых ударов", - отмечают в ISW.

Также, добавили американские аналитики, войска России, вероятно, используют модернизацию своих баллистических ракет для улучшения их способности проникать через украинские системы ПВО.

Напомним, ночью против 3 октября РФ нанесла наибольший удар по газовой инфраструктуре с самого начала полномасштабного вторжения. Под прицелом россиян оказались мощности в Харьковской и Полтавской областях. Всего было выпущено 35 ракет, в том числе баллистических, и 60 дронов. Удалось сбить только часть воздушных целей.

Отметим, что The Washington Post писало о том, что РФ, пополнив запасы беспилотников, усиливает свои атаки на украинскую энергетику. После удара по Трипольской ТЭС эксперты предупреждали, что наибольшую уязвимость составляет газовая инфраструктура, состоящая из тысяч разбросанных объектов — от добычи до распределения.