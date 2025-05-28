Россия накапливает ракеты, но не использует: эксперт объяснил странную стратегию

Ракетный удар / © ТСН.ua

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Несмотря на активное наращивание ракетного арсенала, Россия осуществляет единичные массированные атаки по Украине. Такая тенденция может свидетельствовать либо о переоценке масштабов производства, либо о другой стратегии ведения войны.

Об этом рассказал военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков в интервью «Фабриці новин».

Комментируя сообщения о прибытии на аэродром «Энгельс-2» самолета Ил-76 с возможным грузом крылатых ракет Х-101/555, Катков отметил, что эти сигналы могут свидетельствовать о подготовке новых ударов, однако подчеркнул:

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«В целом нужно понимать, что у врага есть возможность нанесения ракетных ударов по Украине».

В то же время эксперт обращает внимание на статистику использования крылатых ракет в течение последних месяцев. По его словам, массированные обстрелы являются скорее исключением, чем системной практикой.

«Относительно крылатых ракет, то несмотря на то, что была масштабная комбинированная атака с использованием крылатых ракет, тем более они использовались два дня подряд… Но это была единственная атака за месяц. Предыдущая была еще в 20-х числах апреля. А до этого была одна атака в марте, а до этого — одна атака в феврале», — отметил эксперт.

Катков также размышляет над тем, почему существует разрыв между имеющейся информацией об объемах производства ракет в России и фактическими обстрелами. Он предполагает, что РФ может намеренно воздерживаться от масштабного применения вооружений, накапливая их для потенциально более масштабных кампаний.

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«Мне очень хочется, наверное, верить, я сказал бы так, что оценка производства крылатых ракет врагом… Реально не коррелируется с количеством использованных ракет. Есть такая информация, что враг производит 150 ракет различных типов. Примерно 50 из них — это Х-101 — крылатые ракеты воздушного базирования. Но враг не использует столько. И почему так происходит? Вот есть парадигма — накапливает большое количество ракет», — рассказал он.

По словам эксперта, российская тактика уже давно заключается в накоплении большого запаса вооружений. Он предполагает, что российское руководство сознательно ограничивает количество запусков или же физически не имеет возможности реализовать полный залп.

«Возможно, я очень хотел бы надеяться на то, что это просто из-за того, что наши оценки российского производства завышены. И это, мне кажется, немного правильнее, потому что лучше считать, что враг сильнее, чем надеяться на то, что ничего не будет. Но объективно — не коррелируется. Возможно, враг не может запускать такое количество ракет одновременно, конечно, но есть такая ситуация», — сказал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что Россия в ночь на 26 мая атаковала Украину крылатыми ракетами и беспилотниками.

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