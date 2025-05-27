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Россия накапливает силы в Курской области: есть ли угроза наступления
ВСУ сдерживают врага в Сумской области, но россияне активно применяют малые группы пехоты.
Агрессор РФ накапливает свои силы в Курской области и пытается малыми группами проникать на территорию Украины. В частности, на территорию Сумской области.
Как заявил спикер ОТУВ "Северск" Вадим Мысник в эфире телемарафона.
По словам Мысника, у российской армии есть определенные накопления на территории Курщины. Захватчики пытаются расширять зону активных боевых действий. В свою очередь, ВСУ уничтожают россиян и не дают им продвигаться в глубь территории Украины.
"Они имеют определенные накопления на территории Курской области и стремятся расширять зону активных боевых действий, заходить малыми группами пехоты на нашу территорию. Силы обороны максимально уничтожают врага, не дают им продвигаться в глубь территории" - рассказал военный.
На территорию Сумской области входят российские ВРГ. Однако у ВСУ достаточно технических средств, воздушных средств, чтобы своевременно выявлять такие группы и уничтожать их.
"Враг все равно на разных направлениях пытается осуществлять своеобразную разведку боем, чтобы прощупывать нашу оборону, проявлять позиции, чтобы в дальнейшем тоже применять со своей стороны артиллерию или авиаудары", - рассказал Мысник.
Как сообщал спикер ГНСУ Андрей Демченко, происходит активность россиян в Сумской области. В последнее время армия РФ начала расширять зону применения тактики малых штурмовых групп на этом участке фронта. Наиболее активно такие группы захватчиков действуют в направлении Басовки и Журавки.
Заметим, по информации руководителя Сумской ОВА Олега Григорова, по состоянию на 26 мая под контролем РФ находятся Новенькое, Басовка Юнаковской общины и Веселовка, Журавка Хотинского общества. Жители этих деревень были эвакуированы, а угрозы для гражданского населения нет.
Тем временем The Military Watch сообщает, что Вооруженные силы РФ опрокинули около 50 тыс. военнослужащих из Курской области в Харьковский регион Украины.