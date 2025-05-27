Россия накапливает силы в Курской области: есть ли угроза наступления

Курск. / © ТСН.ua

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Агрессор РФ накапливает свои силы в Курской области и пытается малыми группами проникать на территорию Украины. В частности, на территорию Сумской области.

Как заявил спикер ОТУВ "Северск" Вадим Мысник в эфире телемарафона.

По словам Мысника, у российской армии есть определенные накопления на территории Курщины. Захватчики пытаются расширять зону активных боевых действий. В свою очередь, ВСУ уничтожают россиян и не дают им продвигаться в глубь территории Украины.

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"Они имеют определенные накопления на территории Курской области и стремятся расширять зону активных боевых действий, заходить малыми группами пехоты на нашу территорию. Силы обороны максимально уничтожают врага, не дают им продвигаться в глубь территории" - рассказал военный.

На территорию Сумской области входят российские ВРГ. Однако у ВСУ достаточно технических средств, воздушных средств, чтобы своевременно выявлять такие группы и уничтожать их.

"Враг все равно на разных направлениях пытается осуществлять своеобразную разведку боем, чтобы прощупывать нашу оборону, проявлять позиции, чтобы в дальнейшем тоже применять со своей стороны артиллерию или авиаудары", - рассказал Мысник.

Как сообщал спикер ГНСУ Андрей Демченко, происходит активность россиян в Сумской области. В последнее время армия РФ начала расширять зону применения тактики малых штурмовых групп на этом участке фронта. Наиболее активно такие группы захватчиков действуют в направлении Басовки и Журавки.

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Заметим, по информации руководителя Сумской ОВА Олега Григорова, по состоянию на 26 мая под контролем РФ находятся Новенькое, Басовка Юнаковской общины и Веселовка, Журавка Хотинского общества. Жители этих деревень были эвакуированы, а угрозы для гражданского населения нет.

Тем временем The Military Watch сообщает, что Вооруженные силы РФ опрокинули около 50 тыс. военнослужащих из Курской области в Харьковский регион Украины.

Дата публикации 12:02, 27.05.25 Количество просмотров 57 Десятки тысяч войск врага уже на границе! Харьков в ожидании наступления уже через несколько дней