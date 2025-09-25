Россия накапливает войска у Херсона: ISW ответил, готовится ли новое наступление

Вооруженные силы Украины / © Associated Press

Российские войска продолжают утомительные атаки на Покровском направлении и концентрируют силы для возможных штурмов в Херсонской области.

Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW).

Ситуация на разных направлениях

Сумы. 24 сентября оккупанты пытались продвинуться, но без успеха. По данным российских источников, подразделения 810 морской пехотной бригады перебросили для штурма Кондратовки, не дав военным времени на отдых.

Харьковская область. На севере области и в районе Большого Бурлука продвижения тоже нет.

Купянское направление. Наступление продолжается, но подтвержденного прогресса нет.

Лиманское направление. Здесь, напротив, удалось продвинуться украинским войскам.

Северское направление. Россияне смогли немного продвинуться, используя тактику небольших мобильных групп, мотоциклов и даже тепловизионных плащей, чтобы избежать ударов дронов. По словам украинских военных, с похолоданием бои в этом направлении могут только усилиться.

Константиновка - Дружковка. Оккупанты имеют тактическое продвижение и активно работают над логистикой на Краматорском направлении.

Покровское. Здесь враг ведет утомительные атаки небольшими группами, пытаясь проникать на украинские позиции ночью.

Запорожская область. Российские войска продвинулись юго-западнее Степногорска и наносят удары вблизи Каменского.

Херсонское направление

Наибольшее беспокойство вызывает ситуация в Херсонской области. По словам спикера Южных оборонных сил полковника Владислава Волошина, россияне накапливают войска и перегруппируются на левом берегу между рекой Конка, оккупированными Олешками и Антоновским мостом. Вероятная цель – наступление в направлении Антоновского автомобильного моста. В то же время враг активно укрепляет позиции на восточном берегу области.

Тактические изменения РФ

С начала августа 2025 г. российские войска изменили подход: от разведки и инфильтрации мелкими группами перешли к атакам небольшими штурмовыми отрядами с массированным использованием беспилотников и артиллерии.

Напомним, что 22 сентября в ВСУ сообщили, что российская армия пытается продвинуться в Купянск с северного направления. Ситуация там сродни Покровску, хотя и в меньшем масштабе. В российских телеграмм-каналах распространяют ложные заявления об окружении и захвате Купянска, но враг не взял город.