Россия накапливает войска у Херсона: ISW ответил, готовится ли новое наступление

Российские войска концентрируют силы на левом берегу Херсона и готовятся к возможному наступлению возле Антоновского моста.

Российские войска продолжают утомительные атаки на Покровском направлении и концентрируют силы для возможных штурмов в Херсонской области.

Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW).

Ситуация на разных направлениях

  • Сумы. 24 сентября оккупанты пытались продвинуться, но без успеха. По данным российских источников, подразделения 810 морской пехотной бригады перебросили для штурма Кондратовки, не дав военным времени на отдых.

  • Харьковская область. На севере области и в районе Большого Бурлука продвижения тоже нет.

  • Купянское направление. Наступление продолжается, но подтвержденного прогресса нет.

  • Лиманское направление. Здесь, напротив, удалось продвинуться украинским войскам.

  • Северское направление. Россияне смогли немного продвинуться, используя тактику небольших мобильных групп, мотоциклов и даже тепловизионных плащей, чтобы избежать ударов дронов. По словам украинских военных, с похолоданием бои в этом направлении могут только усилиться.

  • Константиновка - Дружковка. Оккупанты имеют тактическое продвижение и активно работают над логистикой на Краматорском направлении.

  • Покровское. Здесь враг ведет утомительные атаки небольшими группами, пытаясь проникать на украинские позиции ночью.

  • Запорожская область. Российские войска продвинулись юго-западнее Степногорска и наносят удары вблизи Каменского.

Херсонское направление

Наибольшее беспокойство вызывает ситуация в Херсонской области. По словам спикера Южных оборонных сил полковника Владислава Волошина, россияне накапливают войска и перегруппируются на левом берегу между рекой Конка, оккупированными Олешками и Антоновским мостом. Вероятная цель – наступление в направлении Антоновского автомобильного моста. В то же время враг активно укрепляет позиции на восточном берегу области.

Тактические изменения РФ

С начала августа 2025 г. российские войска изменили подход: от разведки и инфильтрации мелкими группами перешли к атакам небольшими штурмовыми отрядами с массированным использованием беспилотников и артиллерии.

Напомним, что 22 сентября в ВСУ сообщили, что российская армия пытается продвинуться в Купянск с северного направления. Ситуация там сродни Покровску, хотя и в меньшем масштабе. В российских телеграмм-каналах распространяют ложные заявления об окружении и захвате Купянска, но враг не взял город.

