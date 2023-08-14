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Россия накапливает запасы дальнобойного оружия – в ГУР рассказали о планах врага

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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Россия накапливает запасы дальнобойного оружия – в ГУР рассказали о планах врага

Российская ракета "Оникс"/Скриншот

Представитель ГУР также объяснил, как оккупанты изменили тактику обстрелов Украины.

Представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий рассказал, что войска РФ сейчас пытаются накопить запасы дальнобойного оружия, чтобы продолжить обстрелы Украины.

Об этом он рассказал в интервью "Обозреватель".

"Сейчас в России снова пытаются накопить запасы дальнобойного вооружения, чтобы продолжать ракетный террор", — сказал он.

Представитель ГУР также рассказал, как оккупанты изменили тактику обстрелов.

"Они комбинируют разные типы вооружений во время воздушных атак, но количество ракет в одной волне удара уменьшилось. Также россияне имитируют пуски, используют фальш-цели, проводят разведку, в том числе и космическую. Они стремятся выявить пробелы, чтобы обойти нашу систему ПВО, или поразить наши комплексы для защиты угроз с воздуха", — пояснил Скибицкий.

Напомним, в ГУР рассказали, будут ли массированы обстрелы Украины на День Независимости.

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Дата публикации
Просмотры
1278
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