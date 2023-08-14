Россия накапливает запасы дальнобойного оружия – в ГУР рассказали о планах врага

Представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий рассказал, что войска РФ сейчас пытаются накопить запасы дальнобойного оружия, чтобы продолжить обстрелы Украины.

Об этом он рассказал в интервью "Обозреватель".

"Сейчас в России снова пытаются накопить запасы дальнобойного вооружения, чтобы продолжать ракетный террор", — сказал он.

Представитель ГУР также рассказал, как оккупанты изменили тактику обстрелов.

"Они комбинируют разные типы вооружений во время воздушных атак, но количество ракет в одной волне удара уменьшилось. Также россияне имитируют пуски, используют фальш-цели, проводят разведку, в том числе и космическую. Они стремятся выявить пробелы, чтобы обойти нашу систему ПВО, или поразить наши комплексы для защиты угроз с воздуха", — пояснил Скибицкий.

Напомним, в ГУР рассказали, будут ли массированы обстрелы Украины на День Независимости.

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