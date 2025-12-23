Россия накапливала оружие месяцами: что стоит за ночными ударами по Украине

Игорь Романенко

Реклама

23 декабря 2025 года Россия совершила массированную атаку по территории Украины, применив ракеты и ударные беспилотники. В результате ударов пострадала энергетическая система страны.

Военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко, в интервью 24 Каналу заявил, что эти атаки свидетельствуют: ведущиеся переговорные процессы не отражают реальных намерений Кремля относительно мира.

Почему атака произошла именно сейчас

Романенко пояснил, что Россия продолжает пытаться захватить как можно больше украинских территорий и наносит удары по наземным объектам.

Реклама

"Была определенная пауза в массированных ударах, но россияне использовали это время для накопления оружия с циничным подходом", - отметил он.

По его словам, оккупанты, вероятно, ждали сильных морозов, чтобы нанести максимальный удар по украинской энергетике. Несмотря на предложения Европы на время прекратить боевые действия на период рождественских праздников, Кремль действует по собственному плану.

"Скорее всего, Путин использует праздники, чтобы нанести как можно больше ударов. Мы уже видим, что Россия не только рассредоточенно бьет по объектам, но концентрирует удары на отдельных регионах", - подчеркнул Романенко.

Что делать Украине

Эксперт подчеркнул необходимость усиливать украинскую ПВО и противоракетную оборону, а также формировать инициативы на базе территориальных общин для противовоздушной защиты.

Реклама

"Граждане должны оставаться бдительными, соблюдать алгоритмы действий во время сигнала тревоги и продолжать защищать страну", - добавил он.

Напомним, утром 23 декабря Киев атаковали российские дроны. Произошло падение обломков у жилого дома в Святошинском районе, где на уровне пятого этажа выбиты окна. Пока известно о пяти пострадавших, среди которых 16-летний ребенок.