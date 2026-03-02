Россия накопила 100 тысяч военных: эксперт назвал главную цель наступления

Армия РФ / © Associated Press

Главным приоритетом наступления РФ остается Донецкая область. По его словам, именно контроль над этим регионом Кремль рассматривает как ключевой фактор в войне против Украины.

Об этом заявил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в интервью OBOZ.UA.

Эксперт отметил, что сейчас Россия накопила около 100 тысяч военных, однако это не означает неизбежный стратегический прорыв. Часть этих резервов, по его оценке, направляется на пополнение текущих потерь на фронте.

"Приоритетным направлением наступления номер один будет Донбасса. Ведь именно из-за нее Россия продолжает боевые действия. Если она не захватит и не будет контролировать этот регион, в самой России могут начаться очень печальные процессы, связанные с фактическим поражением в войне", - пояснил Жмайло.

Он добавил, что Купянское направление может стать горячим, но скорее как отвлекающее. По его словам, Кремль стремится растянуть украинские силы, чтобы ослабить оборону на ключевых участках фронта.

Жмайло также подчеркнул, что формирование новых дивизий является частью военной реформы РФ, начатой еще в 2025 году. Речь идет о комплектовании подразделений за счет новобранцев, иностранцев и принудительных контрактов.

Эксперт считает, что для масштабного наступления российская армия должна выполнить ряд тактических задач, в частности, окружить Константиновско-Дружковскую агломерацию и выйти в Славянско-Краматорский узел. В то же время, эти планы выглядят малореалистичными из-за экономических проблем РФ.

По его словам, инфляция в России превышает 20%, бюджет имеет значительный дефицит, а выплаты военным задерживаются. Поэтому Кремль вынужден скрыто мобилизовать военных пенсионеров, правоохранителей, осужденных и людей с уголовным прошлым.

"Наступательные действия весной, вероятно, мало чем будут отличаться от предыдущих громко анонсированных наступлений. Россия продолжит действовать волнами и постарается истощить украинскую оборону", - подытожил Жмайло.

Ранее заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса заявил, что при нынешних темпах продвижения российской армии понадобится ориентировочно полтора года, чтобы захватить 6 тысяч квадратных километров, которые находятся под контролем Украины в Донецкой области.

Провалы России на фронте

Несмотря на концентрацию значительных сил, зимняя наступательная кампания не дала российской армии ожидаемые результаты. На поле боя оккупанты не добились существенных успехов, активизировали массированные удары по энергетической инфраструктуре и информационные кампании, пытаясь компенсировать отсутствие продвижения.

Через четыре года после начала полномасштабной войны российская военная стратегия все больше демонстрирует признаки истощения. Несмотря на большие потери личного состава и техники, армия РФ так и не смогла реализовать ключевую задачу полностью захватить Донецкую и Луганскую области.

В то же время украинская разведка не фиксирует подготовку врага к новому масштабному наступлению на столицу. Ранее руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что в ближайшее время у России нет возможностей для повторной попытки наступления на Киев, а распространенные слухи о прорыве на этом направлении не соответствуют реальности.