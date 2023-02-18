Россия накопила 450 самолетов и 300 вертолетов: в разведке оценили угрозу крупного авиаудара по Украине

В ГУР считают нападение с воздуха на Киев маловероятным сценарием.

Военная разведка располагает информацией, что Россия собрала на западе страны 450 самолетов и 300 вертолетов. Они дислоцируются на территории РФ в 200 км от украинской границы.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов Kyiv Post.

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"Мы располагаем информацией о наличии примерно 450 самолетов тактической авиации (не стратегических бомбардировщиков) и около 300 вертолетов, половина из них – ударные. Они размещены в основном на территории Российской Федерации не менее чем в 200 километрах от границы, сосредоточены в разных местах, но вне нашей досягаемости", – сказал Юсов.

Он пояснил, что вражеская авиация расположена в 200 км от границы Украины, чтобы не попасть в зону потенциального 80-километрового удара HIMARS.

Юсов также прокомментировал угрозу массированной воздушной атаки, о чем в последнее время говорят военные эксперты и аналитики. Он предположил, что российская авиация может использоваться для поддержки наступления Кремля на востоке Украины.

"Эти силы могут быть использованы в первую очередь на Донбассе. Наступление России на востоке продолжается, и это реализация плана Путина по захвату территорий Донецкой и Луганской областей до конца марта", – отметил он.

Напомним, ряд иностранных СМИ и экспертов сообщили, что Россия собрала самолеты и вертолеты вблизи российско-украинской границы и готовит воздушную атаку.

По оценкам бриатнской разведки, воздушно-космические силы России, вероятно, сохранили по всей РФ практически нетронутый парк из примерно 1500 боевых самолетов с экипажем.

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