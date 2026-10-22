Россия накопила 700 баллистических ракет, а Украине не хватает средств их сбивать: что угрожает городам зимой

Баллистическая ракета. / © Associated Press

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Россия накопила до 700 баллистических ракет, несколько тысяч крылатых ракет и более 6 тысяч ударных беспилотников разных типов. Такой арсенал представляет серьезную угрозу для Украины накануне зимы, особенно на фоне дефицита ракет-перехватчиков для систем Patriot.

Об этом сообщает польское издание Onet со ссылкой на данные украинской разведки.

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Наибольшую опасность представляют российские баллистические ракеты «Искандер-М». По оценкам разведки, в настоящее время Москва имеет около 115 таких ракет, а российская оборонная промышленность способна производить еще около 65 единиц ежемесячно.

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«Искандер-М» имеет дальность полета до 500 километров и может развивать скорость более 2 км/с. Из-за таких характеристик его чрезвычайно сложно перехватывать. Одним из немногих эффективных средств противодействия этим ракетам в украинском арсенале остаются американские зенитно-ракетные комплексы Patriot.

Однако именно боеприпасов к этим системам Украине критически не хватает. По словам президента Владимира Зеленского, США в настоящее время поставляют лишь 12 ракет-перехватчиков Patriot в месяц — примерно в четыре раза меньше, чем при администрации Джо Байдена.

Чем угрожают российские запасы ракет зимой

По оценке издания сочетание значительных российских запасов баллистики с ограниченными возможностями украинской противовоздушной обороны может создать особо сложную ситуацию в ближайшие месяцы.

Дополнительной угрозой остается наращивание применения российских ударных беспилотников, в частности, скоростных моделей, для перехвата которых обычных дронов-перехватчиков может быть недостаточно.

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Наибольшее беспокойство вызывает безопасность крупных украинских городов, в частности Киева и Одессы. Как отмечает Onet, Россия может пытаться парализовать их жизнедеятельность массированными воздушными атаками.

Дефицит Patriot и массированные удары РФ: что известно

Ранее стало известно, что США задерживают передачу Украине значительной партии ракет-перехватчиков Patriot, которые уже оплатили союзники Киева. По данным Kyiv Independent, министр обороны США Пит Хегсет не согласовал соответствующие контракты. Украинские должностные лица предполагают, что задержка может быть политически мотивированной. По состоянию на 19 октября решение о передаче ракет так и не было принято. В то же время, президент Владимир Зеленский сообщал, что США поставляют Украине только 12 перехватчиков Patriot в месяц.

Кроме того, Главное управление разведки Украины обнародовало новые данные о российской аэробаллистической ракете «Кинжал». По информации ГУР, она на 90% унифицирована с баллистической ракетой «Искандер-М». Россия также разрабатывает новую модификацию «Кинжала» с осколочно-фугасной боевой частью, что, по мнению разведчиков, может свидетельствовать о проблемах с точностью попадания.

На этом фоне Москва существенно сократила государственный заказ на «Кинжалы» в 2026 году, перенаправив производственные мощности, материалы и импортные компоненты на изготовление баллистических ракет «Искандер-М».

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Тем временем в ночь на 22 октября Россия осуществила массированную атаку на Киев баллистическими ракетами и ударными беспилотниками. По сообщениям местных властей и прокуратуры, погиб по меньшей мере один человек, еще 24 пострадали, в том числе семеро детей.

Разрушения были зафиксированы в шести районах столицы. В частности, в Днепровском районе предварительно разрушены 13 частных домов, а в Печерском повреждена станция скорой помощи и шесть автомобилей медиков. Также пострадали транспортная инфраструктура, коммерческие и нежилые объекты.

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