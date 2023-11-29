Россия накопила большое количество ракет: в НАТО назвали цели будущих массированных атак

Россия в этом году снова планирует погрузить Украину в темноту. Для этого она накопила перед зимой большой арсенал ракет.

Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге в Брюсселе после заседания Совета Украина — НАТО в среду, 29 ноября.

Также читайте В Раде сделали заявление о "напряжении" между Зеленским и военными

Генсек призвал союзников недооценивать Российскую Федерацию. Чтобы продолжать войну, Кремль перевел свою экономику на военные нужды.

"У Путина высокая терпимость к потерям. И цели России в Украине не изменились. Россия накануне зимы накопила большой ракетный арсенал. И мы видим новые попытки удара по энергосети и энергетической инфраструктуре Украины. Пытается оставить Украину в темноте и холоде", — сказал он.

Столтенберг рассказал, что страны-члены НАТО согласились сформировать коалицию противовоздушной обороны Украины с тем, чтобы "защитить Вооруженные силы и города Украины. И спасать украинские жизни".

Напомним, генсек НАТО рассказал, сколько кафиров Россия потеряла в войне в Украине.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.