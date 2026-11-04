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Россия накопила огромный арсенал ракет для ударов по Украине: ГУР раскрыло опасные масштабы
Россия продолжает наращивать ракетный арсенал, несмотря на санкции и технические проблемы.
Россия продолжает накапливать ракеты для дальнобойных ударов по Украине и наращивает их производство, несмотря на международные санкции. По состоянию на октябрь 2026 года оккупанты имеют до 700 баллистических и несколько тысяч крылатых ракет разных типов.
Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
По данным разведки, российский военно-промышленный комплекс способен производить более 200 крылатых и баллистических ракет ежемесячно, из которых до 110 баллистические.
Сколько ракет накопила Россия
ГУР обнародовало оценки запасов и объемов производства основных типов российского ракетного вооружения.
"Искандер-М" - около 115 ракет в запасе. Ежемесячно Россия производит примерно 65 единиц. В то же время, продолжается разработка модернизированного комплекса с прогнозируемой дальностью 550–700 км.
РМ-48У для С-400 – до 400 ракет в запасе. Темпы производства составляют около 40 единиц в месяц.
Оникс — более 600 противокорабельных ракет, в том числе модернизированных версий. За семь месяцев произведено более 55 единиц. Модернизация предполагает более мощную боевую часть и увеличенную дальность для ударов по наземным целям.
«Циркон» – более 120 ракет в запасе. За семь месяцев 2026 г. Россия изготовила более 30 единиц.
«Калибр» – более 450 крылатых ракет. Ежемесячное производство составляет около 29 единиц.
В разведке отмечают, что значительную часть изготовленных «Калибров» Россия направляет в стратегический резерв, в частности, для дальнейшего оснащения своих флотов.
Что известно о производстве Х-101 и «Кинжалов»
Одним из главных средств российских массированных ударов остаются крылатые ракеты Х-101. План их производства превышает 80 единиц в месяц, а отдельные предприятия даже перевыполняют установленные показатели.
В то же время ГУР фиксирует технические проблемы с этими ракетами. В частности, из-за дефектов во время схождения с авиационных носителей отдельные партии приходится возвращать на заводы для ремонта.
В то же время производство аэробалистических ракет Х-47М2 «Кинжал» временно приостановлено из-за проблем с точностью.
По данным украинской разведки, мощности, которые использовались для их изготовления, россияне переориентировали на производство других баллистических ракет.
Таким образом, несмотря на технические неисправности и международные ограничения Россия сохраняет значительный ракетный арсенал и продолжает пополнять его новыми боеприпасами.
Российское оружие: последние новости
Кроме того, Россия разработала малогабаритную крылатую ракету "Филин", которую можно запускать с мобильных наземных установок. По оценке авиационного эксперта Анатолия Храпчинского, она может представлять угрозу для украинского тыла, в частности, западных областей.
Особенностью ракеты является использование унифицированных компонентов, что позволяет удешевить производство и быстрее наращивать его масштабы. По словам эксперта, Филин разработало российское НПО Молния. Ракета оснащена малогабаритным двигателем R500 и потенциально может иметь повышенную устойчивость к радиоэлектронной борьбе, хотя это пока не подтверждено.
Россия также увеличивает производство реактивных беспилотников и пытается масштабировать выпуск дешевых средств поражения. Советник президента Сергей Бескрестнов сообщил, что РФ стремится производить десятки тысяч таких аппаратов каждый год, привлекая несколько конструкторских бюро и многочисленные предприятия. По его словам, рассредоточение производства должно усложнить уничтожение российских мощностей украинскими ударами.
В Европе растет беспокойство из - за возможного использования Россией ударных беспилотников вблизи стран НАТО. Среди потенциальных угроз называют российский дрон Гербера, дальность полета которого может достигать 600 км, а скорость — 160 км/ч.
В то же время оккупанты начали оснащать новую модификацию «Гербера-2» боевой частью массой 10 кг и отдельным баком с зажигательной смесью. Это может увеличить разрушительное действие дрона и вызвать пожары после попадания.