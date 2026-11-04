ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
249
Время на прочтение
3 мин

Россия накопила огромный арсенал ракет для ударов по Украине: ГУР раскрыло опасные масштабы

Россия продолжает наращивать ракетный арсенал, несмотря на санкции и технические проблемы.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Армия РФ

Армия РФ / © Reuters

Россия продолжает накапливать ракеты для дальнобойных ударов по Украине и наращивает их производство, несмотря на международные санкции. По состоянию на октябрь 2026 года оккупанты имеют до 700 баллистических и несколько тысяч крылатых ракет разных типов.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По данным разведки, российский военно-промышленный комплекс способен производить более 200 крылатых и баллистических ракет ежемесячно, из которых до 110 баллистические.

Сколько ракет накопила Россия

ГУР обнародовало оценки запасов и объемов производства основных типов российского ракетного вооружения.

  • "Искандер-М" - около 115 ракет в запасе. Ежемесячно Россия производит примерно 65 единиц. В то же время, продолжается разработка модернизированного комплекса с прогнозируемой дальностью 550–700 км.

  • РМ-48У для С-400 – до 400 ракет в запасе. Темпы производства составляют около 40 единиц в месяц.

  • Оникс — более 600 противокорабельных ракет, в том числе модернизированных версий. За семь месяцев произведено более 55 единиц. Модернизация предполагает более мощную боевую часть и увеличенную дальность для ударов по наземным целям.

  • «Циркон» – более 120 ракет в запасе. За семь месяцев 2026 г. Россия изготовила более 30 единиц.

  • «Калибр» – более 450 крылатых ракет. Ежемесячное производство составляет около 29 единиц.

В разведке отмечают, что значительную часть изготовленных «Калибров» Россия направляет в стратегический резерв, в частности, для дальнейшего оснащения своих флотов.

Что известно о производстве Х-101 и «Кинжалов»

Одним из главных средств российских массированных ударов остаются крылатые ракеты Х-101. План их производства превышает 80 единиц в месяц, а отдельные предприятия даже перевыполняют установленные показатели.

В то же время ГУР фиксирует технические проблемы с этими ракетами. В частности, из-за дефектов во время схождения с авиационных носителей отдельные партии приходится возвращать на заводы для ремонта.

В то же время производство аэробалистических ракет Х-47М2 «Кинжал» временно приостановлено из-за проблем с точностью.

По данным украинской разведки, мощности, которые использовались для их изготовления, россияне переориентировали на производство других баллистических ракет.

Таким образом, несмотря на технические неисправности и международные ограничения Россия сохраняет значительный ракетный арсенал и продолжает пополнять его новыми боеприпасами.

Российское оружие: последние новости

Кроме того, Россия разработала малогабаритную крылатую ракету "Филин", которую можно запускать с мобильных наземных установок. По оценке авиационного эксперта Анатолия Храпчинского, она может представлять угрозу для украинского тыла, в частности, западных областей.

Особенностью ракеты является использование унифицированных компонентов, что позволяет удешевить производство и быстрее наращивать его масштабы. По словам эксперта, Филин разработало российское НПО Молния. Ракета оснащена малогабаритным двигателем R500 и потенциально может иметь повышенную устойчивость к радиоэлектронной борьбе, хотя это пока не подтверждено.

Россия также увеличивает производство реактивных беспилотников и пытается масштабировать выпуск дешевых средств поражения. Советник президента Сергей Бескрестнов сообщил, что РФ стремится производить десятки тысяч таких аппаратов каждый год, привлекая несколько конструкторских бюро и многочисленные предприятия. По его словам, рассредоточение производства должно усложнить уничтожение российских мощностей украинскими ударами.

В Европе растет беспокойство из - за возможного использования Россией ударных беспилотников вблизи стран НАТО. Среди потенциальных угроз называют российский дрон Гербера, дальность полета которого может достигать 600 км, а скорость — 160 км/ч.

В то же время оккупанты начали оснащать новую модификацию «Гербера-2» боевой частью массой 10 кг и отдельным баком с зажигательной смесью. Это может увеличить разрушительное действие дрона и вызвать пожары после попадания.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie