Россия накопила огромный арсенал ракет для ударов по Украине: ГУР раскрыло опасные масштабы

Армия РФ / © Reuters

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Россия продолжает накапливать ракеты для дальнобойных ударов по Украине и наращивает их производство, несмотря на международные санкции. По состоянию на октябрь 2026 года оккупанты имеют до 700 баллистических и несколько тысяч крылатых ракет разных типов.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

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По данным разведки, российский военно-промышленный комплекс способен производить более 200 крылатых и баллистических ракет ежемесячно, из которых до 110 баллистические.

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Сколько ракет накопила Россия

ГУР обнародовало оценки запасов и объемов производства основных типов российского ракетного вооружения.

"Искандер-М" - около 115 ракет в запасе. Ежемесячно Россия производит примерно 65 единиц. В то же время, продолжается разработка модернизированного комплекса с прогнозируемой дальностью 550–700 км.

РМ-48У для С-400 – до 400 ракет в запасе. Темпы производства составляют около 40 единиц в месяц.

Оникс — более 600 противокорабельных ракет, в том числе модернизированных версий. За семь месяцев произведено более 55 единиц. Модернизация предполагает более мощную боевую часть и увеличенную дальность для ударов по наземным целям.

«Циркон» – более 120 ракет в запасе. За семь месяцев 2026 г. Россия изготовила более 30 единиц.

«Калибр» – более 450 крылатых ракет. Ежемесячное производство составляет около 29 единиц.

В разведке отмечают, что значительную часть изготовленных «Калибров» Россия направляет в стратегический резерв, в частности, для дальнейшего оснащения своих флотов.

Что известно о производстве Х-101 и «Кинжалов»

Одним из главных средств российских массированных ударов остаются крылатые ракеты Х-101. План их производства превышает 80 единиц в месяц, а отдельные предприятия даже перевыполняют установленные показатели.

В то же время ГУР фиксирует технические проблемы с этими ракетами. В частности, из-за дефектов во время схождения с авиационных носителей отдельные партии приходится возвращать на заводы для ремонта.

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В то же время производство аэробалистических ракет Х-47М2 «Кинжал» временно приостановлено из-за проблем с точностью.

По данным украинской разведки, мощности, которые использовались для их изготовления, россияне переориентировали на производство других баллистических ракет.

Таким образом, несмотря на технические неисправности и международные ограничения Россия сохраняет значительный ракетный арсенал и продолжает пополнять его новыми боеприпасами.

Российское оружие: последние новости

Кроме того, Россия разработала малогабаритную крылатую ракету "Филин", которую можно запускать с мобильных наземных установок. По оценке авиационного эксперта Анатолия Храпчинского, она может представлять угрозу для украинского тыла, в частности, западных областей.

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Особенностью ракеты является использование унифицированных компонентов, что позволяет удешевить производство и быстрее наращивать его масштабы. По словам эксперта, Филин разработало российское НПО Молния. Ракета оснащена малогабаритным двигателем R500 и потенциально может иметь повышенную устойчивость к радиоэлектронной борьбе, хотя это пока не подтверждено.

Россия также увеличивает производство реактивных беспилотников и пытается масштабировать выпуск дешевых средств поражения. Советник президента Сергей Бескрестнов сообщил, что РФ стремится производить десятки тысяч таких аппаратов каждый год, привлекая несколько конструкторских бюро и многочисленные предприятия. По его словам, рассредоточение производства должно усложнить уничтожение российских мощностей украинскими ударами.

В Европе растет беспокойство из - за возможного использования Россией ударных беспилотников вблизи стран НАТО. Среди потенциальных угроз называют российский дрон Гербера, дальность полета которого может достигать 600 км, а скорость — 160 км/ч.

В то же время оккупанты начали оснащать новую модификацию «Гербера-2» боевой частью массой 10 кг и отдельным баком с зажигательной смесью. Это может увеличить разрушительное действие дрона и вызвать пожары после попадания.

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