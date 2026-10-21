Россия накопила тысячи ракет и дронов перед зимой: в ГУР раскрыли масштабы угрозы

Ракета / © ТСН.ua

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По состоянию на октябрь 2026 года у России есть в резерве до 700 баллистических ракет и несколько тысяч крылатых ракет разных типов. В то же время российский оборонно-промышленный комплекс способен ежемесячно производить более 200 ракет и около 10 тысяч беспилотников.

Об этом сообщает NV со ссылкой на ответ Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

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По оценкам разведки, из более 200 ракет, которые Россия способна производить ежемесячно, около 110 приходится на баллистическое вооружение.

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Несмотря на начало осенних массированных обстрелов Украины, общие запасы российских ракет остаются примерно на уровне июля 2026 года. Это свидетельствует о способности русской оборонной индустрии пополнять арсеналы на фоне регулярного внедрения ракет.

Сколько ракет накопила Россия

По информации ГУР, у российских войск есть около 115 баллистических ракет «Искандер-М». Ежемесячные темпы их производства составляют 65 единиц.

В то же время, РФ работает над модернизированным ракетным комплексом, дальность которого может составлять 550–700 километров вместо нынешних 500.

Запасы крылатых ракет "Калибр" превышают 450 единиц. Ежемесячно Россия производит около 29 таких ракет.

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В разведке отмечают, что из-за эффективности украинской ПВО значительную часть новых «Калибров» российское командование направляет в стратегический резерв и оснащение флотов.

Кроме того, у России более 600 ракет «Оникс», которые модернизировали для более эффективного поражения наземных целей.

Запасы гиперзвуковых ракет "Циркон" превышают 120 единиц. В то же время темпы их изготовления остаются сравнительно низкими: за первые семь месяцев 2026 года выпущено чуть более 30 таких ракет.

Отдельно в ГУР сообщили, что производство ракет «Кинжал» временно приостановили из-за недостаточной точности. Производственные мощности переориентировались на изготовление обычного баллистического вооружения.

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Важную роль в массированных ударах по Украине продолжают играть крылатые ракеты Х-101. Российские заводы, по оценкам разведки, превышают месячный производственный план более чем в 80 единиц. В то же время, фиксируются технические дефекты, из-за которых отдельные партии возвращают на предприятия.

Россия наращивает производство реактивных дронов

Особое внимание российская военная промышленность уделяет беспилотникам.

По информации ГУР, в 2026 году государственный заказ России на ударные дроны типа «Герань», разведывательные аппараты и ложные цели, в частности «Герберу», превысил 100 тысяч единиц.

К осени РФ накопила оперативный резерв примерно из 6200 дронов семейства «Герань» разных модификаций.

Главным производственным центром остается особая экономическая зона "Алабуга" в Татарстане, где россияне расширили мощности по сборке беспилотников и изготовлению их компонентов.

В разведке отмечают, что с лета 2026 года РФ сместила акцент на выпуск реактивных беспилотников.

Причиной стало снижение эффективности обычных винтовых дронов, все чаще уничтожающих украинские мобильные огневые группы.

В настоящее время Россия производит около 4000 реактивных дронов ежемесячно. Речь идет, в частности, о моделях «Герань-4» и «Герань-5», скорость которых может достигать 400–500 км/ч.

Такие характеристики значительно усложняют их перехват традиционными мобильными огневыми группами.

В то же время РФ продолжает массово производить более дешевые винтовые беспилотники. В частности, ежемесячное производство «Герани-2» составляет около 2000 единиц.

В ГУР объясняют, что сочетание разных типов беспилотников позволяет россиянам совершать многоволновые атаки, перегружать украинскую ПВО и выявлять позиции зенитных ракетных комплексов.

Итак, главная опасность заключается не только в количестве накопленных ракет, но и способности России поддерживать интенсивность воздушных атак благодаря масштабному производству беспилотников.

Украине критически не хватает ракет для Patriot

Ранее сообщалось, что запасы ракет-перехватчиков Patriot в Украине сократились до критического уровня . Один из украинских чиновников рассказывал, что на 7 октября оставалось десять ракет, часть из которых впоследствии использовали во время российских атак.

В то же время, по данным Kyiv Independent, значительная партия перехватчиков, уже оплаченная союзниками Украины, до сих пор ожидает согласования министра обороны США Пита Гегсета. Украинские источники издания предполагали, что задержка может носить политический характер .

На фоне дефицита Киев может активнее обращаться к другим европейским партнерам. Эксперт Валерий Боровик отмечал, что запасы ракет PAC-2 и PAC-3 есть, в частности, в Испании и Греции, а часть этих боеприпасов близится к истечению срока хранения. По его словам, Украина могла бы договариваться об их временной передаче с последующим возвращением после выполнения собственных заказов.

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