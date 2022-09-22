Россия накрыла Днепропетровщину "Градами": есть погибший (фото)

Российская армия в ночь на 22 сентября обстреляла Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области из "Градов". В результате погиб 35-летний мужчина.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

В Никополе пострадали 17 многоэтажных и частных домов, газопровод и линии электропередачи.

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Российские снаряды прилетели также в две больницы, школу, футбольное поле, краеведческий музей, административные здания, несколько магазинов и рынок. В результате обстрела повреждены стелы на Аллее памяти. Из-за атаки вспыхнули четыре пожара в торговых киосках и гаражах.

В Кривом Роге из-за атаки вражеского дрона-камикадзе горело двухэтажное здание. Спасатели пожар потушили. Люди не пострадали.

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Напомним, утром 22 сентября российская армия нанесла ракетный удар по Запорожью. Над городом поднялся большой столб дыма.

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