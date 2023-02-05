Россия накрыла Херсонщину смертельным огнем (фото)

За прошедшие сутки, 4 февраля, российская армия 60 раз открывала огонь по мирным населенным пунктам Херсонской области.

Об этом в Telegram сообщила областная военная администрация.

"Херсон российские военные атаковали шесть раз. Снаряды повредили дома. За минувшие сутки в результате обстрелов погиб человек, еще один житель области ранен", — говорится в сообщении.

Глава Бериславской РВА Литвинов в Telegram сообщил, что в течение суток российская армия обстреляла четыре громады района, в том числе Берислав, Осокоровку, Гавриловку, Милово, Качкаровку и Дудчаны. Повреждены дома и хозяйственные постройки.

Утром в воскресенье, 5 февраля, российские военные нанесли очередной удар по Херсону. В этот раз мишенью врага стало здание местного лицея.

"В помещении учебного заведения на первом этаже возник пожар на площади около 100 м кв. Возгорание ликвидировали 14 спасателей", — сообщили в ГСЧС.

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