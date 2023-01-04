Россия накрыла огнем Бахмут: есть жертвы (фото 18+)

Днем 4 января российские войска ударили артиллерией по Бахмуту Донецкой области, в результате чего два человека погибли. Женщины получили смертельные ранения от осколков снарядов.

Об этом сообщает полиция Донецкой области.

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"Сегодня около 12:00 войска России ударили по городу из артиллерии. Один из снарядов попал в дорогу. Осколками смертельно покалечило двух пожилых женщин. В дальнейшем будут устанавливать личности погибших. Женщины находились в крайне опасном районе и не имели сил быстро укрыться от обстрела" проинформировали правоохранители.

Полиция Донбасса призывает гражданских жителей эвакуироваться в более безопасные места, чтобы спастись от российских атак. Телефон эвакуационной группы "Белый Ангел" на Бахмутском нарямке — 066-56-15-102.

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Фото: ГУНП в Донецкой области

Фото: ГУНП в Донецкой области

Что происходит в Бахмуте

Наиболее сложной ситуация остается на участке Соледар-Бахмут-Майорск. Даже в условиях преимущества противника в силах и средствах они не смогли захватить Соледарь и окружить Бахмут до 26 декабря, как им предписывало командование. Однако они не отказались от своих планов выйти на границы Донецкой области.

Российская армия несет огромные потери, пытаясь взять Бахмут. Ранее заместитель командира 3-го батальона "Свобода" в составе 4-й бригады НГУ Владимир Назаренко рассказал, что российские кафиры теряют 80% из своих штурмовых групп в Бахмуте, а раненых бросают умирать.

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