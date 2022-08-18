Россия накрыла огнем Днепропетровщину: повреждены 15 домов, школа и храм (фото)

РФ разрушила почти два десятка построек в области за ночь.

В ночь на 18 августа российская армия обстреляла Криворожский и Никопольский районы Днепропетровщины. Была ранена 57-летняя женщина, ее госпитализировали.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

В жилые кварталы Никополя, который РФ накрыла огнем дважды, прилетели 15 снарядов из ствольной артиллерии. В городе повреждены 15 частных домов, школа, автомобили, магазин и храм. Обстрелами также задело несколько газопроводов и линий электропередачи. На месте работают аварийные бригады.

В Криворожском районе враг направил "Ураганы" на Апостоловскую общину. Там без разрушений и пострадавших.

В Большой Костромке Зеленодольской общины электрики сейчас чинят поврежденную линию. Из-за обстрела до тысячи человек остались без света.

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Напомним, утром 18 августа российская армия снова ударила по Харькову. Оккупанты попали в помещение общежития в Слободском районе. Много людей пострадали.

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