Россия накрыла огнем Херсонщину: власти рассказали о последствиях

Херсон враг обстрелял семь раз.

За прошедшие сутки оккупанты почти 70 раз обстреляли Херсонскую область. В результате вражеских обстрелов есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

"За минувшие сутки противник совершил 67 обстрелов, выпустив 301 снаряд из тяжелой артиллерии и "Градов". Город Херсон враг обстрелял семь раз", – написал Прокудин.

В областном центре зафиксировано 23 "прилета". Вражеские снаряды попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома, а также в медицинское учреждение.

"К сожалению, есть жертвы. Два человека погибли, шесть получили ранения", – добавил он.

Напомним, 23 марта военные РФ из тяжелой артиллерии и "Градов" 74 раза обстреляли освободившуюся территорию Херсонской области. Использовали для этого 423 снаряда. Один человек погиб.

Украинские военные деоккупировали правобережную часть Херсонской области в течение лета-осени 2022 года. Областной центр был освобожден 11 ноября 2022 года.

Сразу после этого российские войска начали артиллерийские обстрелы Херсона и подконтрольных украинскому правительству районов области.

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