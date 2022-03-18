Россия намерена перебросить на войну в Украину свои подразделения из Армении – Генштаб

Также Россия вербует на войну наемников в Сирии и Ливии.
Для восстановления боеспособности Россия планирует перебросить на территорию Украины некоторые подразделения из состава 102-й российской военной базы в Армении.
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба.
"Продолжая попытки восстановить боеспособность отдельных подразделений, участвующих в боевых действиях, военное руководство Российской Федерации планирует перебросить на территорию Украины некоторые подразделения из состава 102-й российской военной базы в Армении", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что Россия открыла 14 центров вербовки наемников в Сирии на территориях, подконтрольных режиму Башара Асада – Дамаск, Алеппо, Хама, Ракка и Дейр ез-Зор.
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