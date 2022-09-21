Россия намерена призвать 300 тысяч резервистов на войну против Украины

Россия намерена призвать 300 тысяч резервистов, которые, прежде всего, имеют боевой опыт.

Под мобилизацию в России подпадут отслужившие люди, в первую очередь с боевым опытом, которые имеют военно-учетную специальность.

Об этом сегодня, 21 сентября, заявил Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу, передают российские СМИ.

Шойгу отметил, что будут призваны по частичной мобилизации 300 тысяч резервистов. По его словам, мобилизация в РФ производится для контроля уже "освобожденных" территорий. Он добавил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса.

Также российский министр обороны заверил, что студентов и учеников вузов частичная мобилизация не коснется.

Напомним, в России объявлена частичная мобилизация из-за войны против Украины. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня, 21 сентября.

Читайте также: