Россия намеренно атакует компании США в Украине: американский сенатор Блументаль сделал заявление

РФ обстреливает американские заводы и офисы в Украине / © tsn.ua

Россия намеренно атакует компании из США, работающие в Украине.

Об этом сказал американский сенатор-демократ Ричард Блументаль во время визита в Киев, передает «Европейская правда».

По словам сенатора, во время пребывания в Украине он получил информацию о системных обстрелах объектов, связанных с американским бизнесом.

«В Украине фактически открыта охота на американские компании. Владимир Путин целенаправленно наносит удары ракетами и дронами по американским заводам и офисам», — подчеркнул Блументаль.

В то же время, он подчеркнул, что такие действия не заставят США сворачивать экономическое присутствие в Украине.

«Америка продолжит бизнес в Украине. Мы будем такими же стойкими, как украинский народ. Но граждане США должны знать, что известные американские бренды здесь становятся объектами умышленных и повторяющихся атак со стороны России», — отметил сенатор.

Блументаль добавил, что подобные удары должны вызвать гораздо большую международную реакцию.

Напомним, в августе Россия впервые за время полномасштабного вторжения нанесла масштабный удар по Закарпатской области. Тогда ракетами «Калибр» было уничтожено предприятие американской компании Flex вблизи Мукачево.

Также в начале января посольство США в Украине предупреждало о возможной массированной воздушной атаке. В ночь после этого Россия нанесла удары по нескольким регионам, в частности запустила по Львову баллистическую ракету.