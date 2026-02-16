- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 271
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия намеренно атакует компании США в Украине: американский сенатор Блументаль сделал заявление
Ричард Блументаль заявил в Киеве, что РФ целенаправленно атакует американские заводы и офисы в Украине. США продолжат бизнес, несмотря на удары России.
Россия намеренно атакует компании из США, работающие в Украине.
Об этом сказал американский сенатор-демократ Ричард Блументаль во время визита в Киев, передает «Европейская правда».
По словам сенатора, во время пребывания в Украине он получил информацию о системных обстрелах объектов, связанных с американским бизнесом.
«В Украине фактически открыта охота на американские компании. Владимир Путин целенаправленно наносит удары ракетами и дронами по американским заводам и офисам», — подчеркнул Блументаль.
В то же время, он подчеркнул, что такие действия не заставят США сворачивать экономическое присутствие в Украине.
«Америка продолжит бизнес в Украине. Мы будем такими же стойкими, как украинский народ. Но граждане США должны знать, что известные американские бренды здесь становятся объектами умышленных и повторяющихся атак со стороны России», — отметил сенатор.
Блументаль добавил, что подобные удары должны вызвать гораздо большую международную реакцию.
Напомним, в августе Россия впервые за время полномасштабного вторжения нанесла масштабный удар по Закарпатской области. Тогда ракетами «Калибр» было уничтожено предприятие американской компании Flex вблизи Мукачево.
Также в начале января посольство США в Украине предупреждало о возможной массированной воздушной атаке. В ночь после этого Россия нанесла удары по нескольким регионам, в частности запустила по Львову баллистическую ракету.