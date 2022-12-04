Россия намеренно убивает мирных украинцев и разрушает инфраструктуру — Пентагон

Российские войска убили тысячи украинских гражданских граждан
Россия намеренно жестоко обстреливает украинскую гражданскую инфраструктуру и население.
Об этомзаявил глава Министерства обороны США Ллойд Остин во время своего выступления на Форуме национальной обороны им. Рейгана в Сими-Велли, штат Калифорния.
"Россия с намеренной жестокостью ставит гражданское население и гражданскую инфраструктуру под прицел своих орудий. Российские войска убили тысячи украинских граждан. Российские атаки привели к гибели детей, разрушению школ и разгрому больниц", — подчеркнул Остин.
Он отметил, что соседние страны смотрят с тревогой на такую имперскую агрессию россиян и эта тревога только нарастает. Остин добавил, что российская агрессия дала возможность другим странам увидеть тираническую и жестокую войну, которую никто не хотел бы видеть.
Напомним, ранее сообщалось, что у Байдена дали ответ, почему Путин прибег к массированным ракетным атакам по Украине.
Также мы информировали, что российские военные изменили тактику и наносят массированные ракетные удары по украинским городам.
Читайте также:
- Данилов считает, что Россия будет лишена ядерного оружия: "Это как спички у детей"
- У России больше нет политического запаса: эксперт дал прогноз, когда может закончиться война
- Украинский дипломат назвал идею фикс Путина и большинства россиян
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.