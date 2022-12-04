Россия намеренно убивает мирных украинцев и разрушает инфраструктуру — Пентагон

Россия намеренно жестоко обстреливает украинскую гражданскую инфраструктуру и население.

Об этомзаявил глава Министерства обороны США Ллойд Остин во время своего выступления на Форуме национальной обороны им. Рейгана в Сими-Велли, штат Калифорния.

"Россия с намеренной жестокостью ставит гражданское население и гражданскую инфраструктуру под прицел своих орудий. Российские войска убили тысячи украинских граждан. Российские атаки привели к гибели детей, разрушению школ и разгрому больниц", — подчеркнул Остин.

Он отметил, что соседние страны смотрят с тревогой на такую имперскую агрессию россиян и эта тревога только нарастает. Остин добавил, что российская агрессия дала возможность другим странам увидеть тираническую и жестокую войну, которую никто не хотел бы видеть.

Напомним, ранее сообщалось, что у Байдена дали ответ, почему Путин прибег к массированным ракетным атакам по Украине.

Также мы информировали, что российские военные изменили тактику и наносят массированные ракетные удары по украинским городам.

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