Россия намеренно запустила по Одессе неточные ракеты Х-22: в Минобороны назвали причину

Российская террористическая армия намеренно запустила по Одессе неточные ракеты Х-22. Оккупанты знали, что они лишь в 50% случаев способны поражать цель.

Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Украины в Twitter.

В Минобороны подчеркнули, что Россия сознательно запустила по Одессе неточные, но мощные ракеты Х-22.

"Ракета Х-22 имеет 50% шанс достичь цели с отклонением в 300 метров. Фактически это означает, что даже если Х-22 были нацелены на военные или другие объекты инфраструктуры в Одессе прошлой ночью, они могли попасть в них лишь случайно. Те, кто отдавал приказ и запускал их, прекрасно это осознавали. Это военное преступление, и виновные будут привлечены к ответственности", - говорится в сообщении.

Ракетный удар по Одессе

Российская террористическая армия в ночь на 23 июля запустила по Одессе 19 ракет. Часть враждебных целей удалось сбить. Некоторые попали по историческому центру города, находящемуся под охраной ЮНЕСКО.

На месте обстрелов погиб мужчина, еще 20 человек получили ранения, среди них 4 детей.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия направила ракету Х-22 по алтарю Свято-Преображенского собора в Одессе. Кроме того, в городе повреждено более 25 исторических памятников.

Читайте также: