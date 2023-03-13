Россия нанесла 6 ракетных и 29 авиационных ударов: Генштаб — о ситуации на фронте и обстрелах

Российские оккупанты пытаются наступать на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Враг планирует выйти на административную границу Донецкой и Луганской областей.

Об этом 13 марта говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

"В течение суток противник нанес 29 авиационных и 6 ракетных ударов. В частности, по профессионально-аграрному лицею населенного пункта Зноб-Новгородское Сумской области. Погиб 1 гражданский человек, еще 5 мирных граждан — ранены. Также российские оккупанты ударили двумя ракетами по школе в Авдеевке Донецкой области, погибла местная жительница. Кроме того, враг совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня", — говорится в сообщении.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Противник сохраняет военное присутствие вблизи государственной границы Украины, однако формирование наступательных группировок не выявлено. В то же время враг продолжает инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей. В течение суток оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Михальчина Слобода Черниговской области, Зноб-Новгородское, Бачевск, Стариковое и Шалыгино Сумской области и Стрелка, Глубокое, Лукьянцы, Гатище и Волчанск на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях противник предпринимает попытки прорвать оборону наших войск. Вел безуспешные наступательные действия в направлении Гряниковки, Масютовки, Невского, Серебрянского лесничества, Белогоровки и Верхнекаменки. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Гряниковка, Купянск и Крахмальное Харьковской области и Макеевка, Диброва и Белогоровка в Луганской области.

На Бахмутском направлении враг не оставляет попыток захватить город Бахмут. Атаки противника отражены в районах населенных пунктов Орехово-Василовка, Григоровка, Часов Яр, Ивановское, продолжаются бои в Бахмуте. Вражескими обстрелами подверглись, в частности, Бондарне, Васюковке, Дубово-Василовке, Бахмут, Ивановское, Белой Горе, Константиновка и Железное Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении Камянки, Авдеевки, Северного, Первомайского и Марьинки. Вражеские обстрелы подверглись районам более 10 населенных пунктов, что рядом с линией столкновения. Среди них – Каменка, Авдеевка, Красногоровка, Маринка, Георгиевка и Угледар Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборонительные действия. Обстрелы подверглись, в частности, Малиновка, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоандреевка, Каменское, Новоселка Запорожской области; Тамарино и Очаков Николаевской области, а также более 30 населенных пунктов Херсонской области. Среди них – Золотая Балка, Гавриловка, Берислав, Зеленовка, Благовещенское, Херсон и Днепровское.

В течение суток Авиация Сил обороны Украины нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Напомним, спикер российского диктатора Путина Дмитрий Песков заявил, что РФ будет продолжать войну против Украины, поскольку "предпосылок к миру" нет.

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