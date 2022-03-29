Россия нанесла артобстрелы и авиаудары по Орехову и Гуляйполю

Россия нанесла артобстрелы и авиаудары по Орехову и Гуляйполю

Полиция возбудила уголовное дело.

Армия русской Федерации обстреляла Орехов и Гуляйполе в Запорожской области.

Об этом сообщила пресс-служба Запорожской областной военной администрации.

Отмечается, что от артобстрелов и авиаударов оккупантов страны-захватчицы пострадали частные дома и многоэтажки населенных пунктов. Информация о пострадавших уточняется.

Стражи порядка задокументировали последствия удара врага. В полиции возбуждено уголовное дело.

"Оккупанты продолжают коварно наносить ракетные и бомбовые удары, пытаясь полностью уничтожить инфраструктуру и жилые районы населенных пунктов Запорожского края", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, во вторник, 29 марта, армия Российской Федерации попала в помещение облгосадминистрации Николаева. Оккупанты разрушали пол здания – от девятого до первого этажа. По словам главы ОГА, Виталия Кима, прилетело в его кабинет. Большинство людей спаслись чудом. Это от 50 до 100 человек.

Читайте также: