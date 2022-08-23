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Россия нанесла авиационные удары на Запорожском направлении — Генштаб

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Россия нанесла авиационные удары на Запорожском направлении — Генштаб

Фото: Associated Press

Зафиксировано вражеское огневое воздействие и авиационные удары.

Российская армия 23 августа нанесла авиационные удары возле Малиновки, Железнодорожного и Веремовки на Запорожском направлении.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Кроме того, зафиксировано вражеское огневое воздействие в районах населенных пунктов Щербаки, Новоданиловка, Гуляйпольское, Волшебное, Новоселка, Зеленое Поле, Новополье и Вишневое.

Напомним, российские войска 23 августа на Харьковском направлении задействовали беспилотники для выполнения задач разведки и корректировки огня артиллерии.

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