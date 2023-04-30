Россия нанесла авиаракетный удар по центру Авдеевки: "Многоэтажные сложились к фундаменту"

Есть ли потерпевшие – пока неизвестно.

В 11 часов 30 апреля российские оккупанты нанесли авиаракетный удар по центру Авдеевки.

Об этом сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

Есть ли потерпевшие – пока неизвестно.

"Многоэтажные два здания сложились. Все три этажа, к фундаменту. Информации по людям еще нет", — сказал Барабаш.

Он также добавил, что в ночь на 30 апреля армия РФ один раз обстреляла старую часть города.

По информации местных властей, в Авдеевке по состоянию на 30 апреля остаются 1782 человека, среди них 12-летний парень — его ищут. Барабаш подчеркнул, что жители, которые, несмотря на призывы власти эвакуировать, остались, обеспечены едой и продуктами.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ за 30 апреля, украинская армия отразила 58 атак российских кафиров и поразили несколько важных военных объектов врага.

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