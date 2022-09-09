Россия нанесла авиаудар по больнице в Сумской области: есть пострадавшие, помещение разрушено

Россияне нанесли авиаудар по больнице Великописаревской громады в Сумской области.

Об этом 9 сентября сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Авиаудар по больнице Великописаревской громады. Россияне продолжают цинично обстреливать гражданскую инфраструктуру Сумской области — сегодня после 9 утра российская вражеская авиация, не пересекая границу Украины, обстреляла больницу. Помещение разрушено, есть пострадавшие среди людей", — написал он.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение продолжается уже 198-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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