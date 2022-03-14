Россия нанесла авиаудара по телевышке в Ровенской области: отсутствует телевещание

Россия нанесла авиаудара по телевышке в Ровенской области: отсутствует телевещание

Информации о потерпевших нет.

В понедельник, 14 марта, российская армия нанесла авиаудар по телевышке в Ровенской области: она подверглась разрушению.

Об этом сообщил глава Ровенской областной государственной администрации Виталий Коваль.

По его словам, из-за разрушения телебашни в области не работает теле- и радиовещание.

Информации о пострадавших в результате вражеской российской атаки нет.

Глава области обратился к жителям и дал несколько советов:

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Спутниковое телевидение и кабельные сети работают.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже 19-й день. Оккупанты продолжают разрушать Харьков, Чернигов, Мариуполь, Волноваху, Житомир, Ахтырку, Сумы, Северодонецк, Днепр, другие города и села крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и уничтожая инфраструктуру.

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