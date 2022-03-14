Россия нанесла авиаудара по телевышке в Ровенской области: отсутствует телевещание

Информации о потерпевших нет.
В понедельник, 14 марта, российская армия нанесла авиаудар по телевышке в Ровенской области: она подверглась разрушению.
Об этом сообщил глава Ровенской областной государственной администрации Виталий Коваль.
По его словам, из-за разрушения телебашни в области не работает теле- и радиовещание.
Информации о пострадавших в результате вражеской российской атаки нет.
Глава области обратился к жителям и дал несколько советов:
- Следите за официальными новостями в Youtube – онлайн-трансляция "Единые новости" на страницах украинских и местных телеканалов.
- Установите онлайн-приложение "Радиодим" в App Store, Google Play и App Gallery. Работает без тарификации мобильного оператора. Или пользуйтесь другими онлайн-радио.
- По возможности используйте медиасервисы для просмотра телевидения и прослушивания аудио, таких как Megogo, oll.tv, sweet.tv, Divan TV и другие. Они трудятся.
- Спутниковое телевидение и кабельные сети работают.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже 19-й день. Оккупанты продолжают разрушать Харьков, Чернигов, Мариуполь, Волноваху, Житомир, Ахтырку, Сумы, Северодонецк, Днепр, другие города и села крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и уничтожая инфраструктуру.
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