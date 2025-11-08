- Дата публикации
Россия нанесла комбинированный удар по Украине: в МВД рассказали о последствиях (фото)
Под ударом оказались критические объекты на Днепропетровщине, Киевщине, Харьковщине и в других регионах.
Россия нанесла комбинированный удар по Украине: есть погибшие и раненые, спасатели ликвидируют последствия
Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в Telegram.
По его словам, сегодня враг нанес комбинированный удар по территории Украины, под прицелом оказались объекты критической инфраструктуры — те, что обеспечивают нормальные условия проживания людей.
Он сообщил, что пострадали несколько регионов: Днепропетровская, Киевская и Киевская, Кировоградская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская и Черниговская области. На местах работают спасатели, полиция и специализированная техника. По данным ГСЧС, по всей стране ликвидируется более десятка пожаров.
Особенно тяжелые последствия — в Днепре, где российский ударный беспилотник попал в жилой дом.
«Тело погибшего человека спасатели деблокировали из-под завалов. 10 человек ранены, около 30 спасены. Есть сообщения, что два человека не выходят на связь с родными — поиски продолжаются», — отметил Клименко.
Он рассказал, что сейчас на месте трагедии работают психологи ГСЧС, которые оказывают помощь пострадавшим. Полицейские помогают эвакуировать людей и документируют доказательства военных преступлений РФ.
Министр также сообщил, что находится на постоянной связи с министром энергетики Светланой Гринчук для координации действий служб на пораженных объектах.
«Постоянно докладываю президенту и премьер-министру о состоянии спасательных операций и ликвидации последствий ударов», — добавил глава МВД.
«Ситуация сложная, но выстоим. Все службы работают без остановки, чтобы минимизировать последствия российской атаки по объектам жизнеобеспечения людей», — подчеркнул Игорь Клименко.
Напомним, ранее мы писали о том, что российский дрон попал в девятиэтажку в Днепре. Разрушения охватили несколько этажей, возник пожар.