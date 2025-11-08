ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
680
Время на прочтение
2 мин

Россия нанесла комбинированный удар по Украине: в МВД рассказали о последствиях (фото)

Под ударом оказались критические объекты на Днепропетровщине, Киевщине, Харьковщине и в других регионах.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Последствия атаки 8 ноября

Последствия атаки 8 ноября / © МВС

Россия нанесла комбинированный удар по Украине: есть погибшие и раненые, спасатели ликвидируют последствия

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в Telegram.

По его словам, сегодня враг нанес комбинированный удар по территории Украины, под прицелом оказались объекты критической инфраструктуры — те, что обеспечивают нормальные условия проживания людей.

/ © МВС

© МВС

Он сообщил, что пострадали несколько регионов: Днепропетровская, Киевская и Киевская, Кировоградская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская и Черниговская области. На местах работают спасатели, полиция и специализированная техника. По данным ГСЧС, по всей стране ликвидируется более десятка пожаров.

Особенно тяжелые последствия — в Днепре, где российский ударный беспилотник попал в жилой дом.

/ © МВС

© МВС

«Тело погибшего человека спасатели деблокировали из-под завалов. 10 человек ранены, около 30 спасены. Есть сообщения, что два человека не выходят на связь с родными — поиски продолжаются», — отметил Клименко.

Он рассказал, что сейчас на месте трагедии работают психологи ГСЧС, которые оказывают помощь пострадавшим. Полицейские помогают эвакуировать людей и документируют доказательства военных преступлений РФ.

/ © МВС

© МВС

Министр также сообщил, что находится на постоянной связи с министром энергетики Светланой Гринчук для координации действий служб на пораженных объектах.

«Постоянно докладываю президенту и премьер-министру о состоянии спасательных операций и ликвидации последствий ударов», — добавил глава МВД.

«Ситуация сложная, но выстоим. Все службы работают без остановки, чтобы минимизировать последствия российской атаки по объектам жизнеобеспечения людей», — подчеркнул Игорь Клименко.

Напомним, ранее мы писали о том, что российский дрон попал в девятиэтажку в Днепре. Разрушения охватили несколько этажей, возник пожар.

Дата публикации
Количество просмотров
680
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie