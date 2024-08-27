Россия нанесла массированные удары по Сумской области: 20 раненых

Российские оккупационные войска продолжают наносить ущерб гражданской инфраструктуре Сумской области. За последние сутки российская армия нанесла 267 ударов разными видами оружия по 49 населенным пунктам.

Об этом сообщила полиция Сумской области в Telegram.

В результате российских ударов 20 человек получили ранения. Российские войска повредили два инфраструктурных объекта, помещения двух предприятий, административное здание, четыре многоквартирных дома, 14 частных жилых домов, шесть автомобилей, детский сад, 10 гаражей и газопровод среднего давления.

Обстрел Сумской области/полиция Сумской области

Сейчас на местах прилетов работают следственно-оперативные группы правоохранителей.

Напомним, 27 августа Россия устроила вторую массовую атаку по Украине. В этот раз под обстрел попали Киев и Киевская область, Запорожье, Кривой Рог и Хмельницкая область. В результате атак были зафиксированы многочисленные разрушения и ранения.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Россияне УДАРОМ Уничтожили ОТЕЛЬ в Кривом Роге! Погибшие и раненые! Под завалами – люди!

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