Россия нанесла массированный ракетный удар по Николаевщине с применением авиации

Текущая оперативная обстановка на юге Украины остается стабильно напряженной. Враг пытается удерживать оборонительные рубежи и усиливает обстрелы наших позиций.

Войска РФ, уже почти 100 дней воюют против Украины, сегодня, 2 июня, нанесли массированный ракетный удар с применением стратегической авиации. Четырьмя крылатыми ракетами противник ударил по ранее разрушенному железнодорожному мосту в районе села Трихаты.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

"Также атаковано черноморское побережье Николаевской области и тыловые районы наших позиций. Очевидно, враг пытается усилить психологическое давление на мирное население и подразделения сил обороны, чтобы снизить динамику контрнаступательных действий", — рассказали в командовании.

Кроме того, в полночь снова "Ураганом" атакован Очаков, а областной центр Николаевщины в очередной раз подвергнут артиллерийскому обстрелу 203 мм снарядами и реактивными системами залпового огня. Повреждены промышленные предприятия, автодорожные развязки, объекты городской и пригородной инфраструктуры. Данные о пострадавших уточняются.

Подразделениями ракетно-артиллерийского вооружения сил обороны за ночь уничтожены 152-мм прицепные гаубицы "Мста-Б", остальные потери врага уточняются.

"В Черном море сейчас находятся корабли – носители крылатых ракет – и большие десантные корабли направляются к пункту базирования в Севастополе. Остальные единицы рашистского черноморского флота сосредоточены в базах временно оккупированного Крыма. В Одесской области остается угроза выбрасывания на берег морских мин. Продолжаются контрдиверсионные действия в районах области", — добавили в ОК "Юг".

В то же время прокурорами области направлены в суд обвинительные акты в отношении пророссийски настроенных жителей Одессы и области, которые, несмотря на систематические обстрелы Одесщины оккупантами, в российских социальных сетях распространяли материалы, оправдывающие временную оккупацию части Украины и отрицающие вооруженную агрессию, которые восхваляют и превозносят российских захватчиков. Перспективы таких деятелей – до 5 лет лишения свободы.

Напомним, ранее руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал о ситуации с питьевой водой в Николаеве.

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