Россия нанесла массовые ракетные обстрелы по Украине: военный эксперт считает, что есть две причины атаки

Россия нанесла массовые ракетные обстрелы по Украине: военный эксперт считает, что есть две причины атаки

Накануне, 3 мая, Россия нанесла ракетные удары по нескольким областям Украины.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что массовые ракетные обстрелы могут иметь по меньшей мере две причины. Он считает, что подобная атака произошла не просто так.

Об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов.

По его словам, причиной ударов может стать вчерашний разговор российского диктатора Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном. "Разговор с Макроном, видимо, окрылил Путина в его намерениях завоевать Украину или оккупировать ее. Поэтому мы получили такой ответ", – считает Жданов.

Другая причина может идти в том, что руководитель Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов под Изюмом в Харьковской области попал под огневой налет украинских бойцов.

Вместе с тем Жданов отмечает: главная задача Украины сейчас – добиться скорейших поставок западного вооружения, которое поможет противостоять российской агрессии. К слову, речь идет об оружии, прежде всего, в пределах одобренного в США ленд-лиза.

Напомним, в течение минувших суток, 3 мая, оккупанты нанесли ракетные удары по объектам на территории Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Винницкой, Киевской, Закарпатской, Одесской и Донецкой областей, чтобы разрушить транспортную инфраструктуру. Детальнее о ситуации на фронте — в возведении Генштаба 4 мая.

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