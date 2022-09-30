Россия нанесла мощный ракетный удар по Запорожью: все, что известно о трагедии (фото, видео)

Утром 30 сентября российская армия нанесла мощный удар по Запорожью. Ракеты попали в гражданскую гуманитарную колонну. По последним данным, в результате атаки погибли 23 человека, еще 28 ранены.
ТСН.ua собрал все, что известно о трагедии в Запорожье.
Местные жители услышали 12 взрывов
Местные жители в Сети начали сообщать о взрывах около 7:10 утра. В городе и области была объявлена воздушная тревога. По словам очевидцев, было слышно минимум 12 громких взрывов.
Ракеты ударили по колонне гражданских автомобилей
Впоследствии стало известно, что российские ракеты ударили по гражданской гуманитарной колонне на выезде из Запорожья. Люди стояли в очереди, чтобы выехать на временно оккупированную РФ территорию и забрать своих родственников, отвезти лекарства.
Погибли 23 человека, много пострадали
По последним данным, погибли 23 человека, еще 28 ранены. На месте происшествия работают спасатели, медики и правоохранители. Жертв может быть больше.
РФ выпустила не менее 16 ракет из "С-300"
Известно, что Россия выпустила по Запорожью сразу 16 ракет с применением зенитного ракетного комплекса "С-300".
В городе объявили день траура
Местные власти объявили 30 сентября днем траура по погибшим в результате российского ракетного удара.
"Скорбит весь город. Даже небо стало черным и плачет по оборванным жизням людей. Вечная память. Искренние соболезнования родным и близким погибших. Мы отомстим", — написал секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.
Напомним, в ночь на 30 сентября российская армия также нанесла мощный удар "Искандерами" по центральной части Днепра. Погиб один человек, еще пять – ранены. Ракеты уничтожили транспортное предприятие. Во время пожара, который вспыхнул в результате удара, сгорели 52 автобуса, еще 98 пострадали.
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