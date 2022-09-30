Россия нанесла мощный ракетный удар по Запорожью: все, что известно о трагедии (фото, видео)

Утром 30 сентября российская армия нанесла мощный удар по Запорожью. Ракеты попали в гражданскую гуманитарную колонну. По последним данным, в результате атаки погибли 23 человека, еще 28 ранены.

ТСН.ua собрал все, что известно о трагедии в Запорожье.

Местные жители услышали 12 взрывов

Местные жители в Сети начали сообщать о взрывах около 7:10 утра. В городе и области была объявлена воздушная тревога. По словам очевидцев, было слышно минимум 12 громких взрывов.

Фото: Андрей Ермак/Facebook

Ракеты ударили по колонне гражданских автомобилей

Впоследствии стало известно, что российские ракеты ударили по гражданской гуманитарной колонне на выезде из Запорожья. Люди стояли в очереди, чтобы выехать на временно оккупированную РФ территорию и забрать своих родственников, отвезти лекарства.

Фото из открытых источников

Погибли 23 человека, много пострадали

По последним данным, погибли 23 человека, еще 28 ранены. На месте происшествия работают спасатели, медики и правоохранители. Жертв может быть больше.

Фото: Иван Федоров

РФ выпустила не менее 16 ракет из "С-300"

Известно, что Россия выпустила по Запорожью сразу 16 ракет с применением зенитного ракетного комплекса "С-300".

Фото: Telegram / Александр Старух

В городе объявили день траура

Местные власти объявили 30 сентября днем траура по погибшим в результате российского ракетного удара.

"Скорбит весь город. Даже небо стало черным и плачет по оборванным жизням людей. Вечная память. Искренние соболезнования родным и близким погибших. Мы отомстим", — написал секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

Фото из открытых источников

Напомним, в ночь на 30 сентября российская армия также нанесла мощный удар "Искандерами" по центральной части Днепра. Погиб один человек, еще пять – ранены. Ракеты уничтожили транспортное предприятие. Во время пожара, который вспыхнул в результате удара, сгорели 52 автобуса, еще 98 пострадали.

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