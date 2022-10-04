Россия нанесла мощный удар по Никополю: город без воды, разрушены жилые дома (фото)

Российская армия в ночь на 4 октября нанесла мощный удар по Никопольскому и Синельниковскому районам Днепропетровской области.

Больше всего от обстрела РФ пострадал Никополь на Днепропетровщине – город остался без воды, там частично разрушена многоэтажка и повреждено еще более 30 жилых домов.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

В город прилетели около 30 снарядов из "Градов" и тяжелой артиллерии. В результате ранены четверо мужчин 28, 48, 50 и 66 лет. Двое из них госпитализированы в больницу.

Повреждено более 30 многоэтажных и частных домов. В одной из многоэтажек разрушены четыре квартиры. Также повреждены электросети насосной станции водоканала. Более семи тысяч семей остались без света. Работы по восстановлению линий продолжаются.

Кроме того, обстрелы повредили школу, аптеку, промышленное предприятие, зерновой элеватор, магазины и административные здания.

В Марганецкой и Красногригорьевской общинах масштабы разрушений выясняются. По предварительной информации, пострадавших там нет.

В Покровской общине Синельниковского района из-за атаки загорелись склады сельхозпредприятия. Пожар потушили. Люди не пострадали.

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Напомним, в Днепре вооруженная банда напала на мужчину и похитила у него большую сумму денег. Речь идет о более трети миллионов долларов.

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