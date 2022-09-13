Россия нанесла мощный удар по Никополю: повреждены 16 жилых домов (фото)

Никто из людей не пострадал.

Российская армия в ночь на 13 сентября шесть раз ударила по Никопольскому району Днепропетровской области из "Ураганов", "Градов" и тяжелой артиллерии.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

Под обстрелами оказались город Никополь, Красногригорьевская и Марганецкая общины. Никто из людей не пострадал.

В результате были повреждены 16 многоэтажных и частных домов, стадион, хозяйственные постройки и газопроводы. Масштабы повреждений уточняются.

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Напомним, жителей Никополя на Днепропетровщине предупредили об опасности из-за обстрела РФ. Родителей призвали ограничить пребывание детей на улицах.

Подлые удары России по энергообъектам и людям - Зеленский объяснил месть оккупантов

Читайте также: