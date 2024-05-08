Россия нанесла ракетные удары по Прикарпатью: куда попала и какие последствия

На месте удара окупантов возник пожар.
Под утро 8 мая Россия нанесла ракетные удары по Прикарпатью. Целью являлся объект энергетической инфраструктуры.
Об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук.
"Враг нанес ракетные удары и по Прикарпатью. Целью был объект энергетической инфраструктуры. В результате возник пожар. На месте происшествия работали соответствующие службы, огонь удалось оперативно локализовать. Слова благодарности каждому, кто помогает преодолевать последствия вражеских атак, — нашим огнеборцам,, а также защитникам, защищающим нашу землю и небо", — говорится в сообщении должностной лица.
По ее словам, обошлось без пострадавших.
Состояние повреждений энергообъекта уточняется.
Напомним, Россия атаковала украинские города к утру 8 мая. Зеленский отреагировал на массированный ракетный удар "нациста Путина".
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