Россия нанесла ракетный удар по Запорожью: ранены 8 человек

Россия продолжает обстреливать украинские города. Так, 21 апреля "прилетело" по Запорожью.

В Офисе Генерального прокурора касательно ракетных ударов по Запорожью открыли производство.

"При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). По данным следствия, 21 апреля 2022 года представители вооруженных сил РФ нанесли ракетный удар по Запорожью. В результате воздушной атаки ранены 8 граждан", — рассказали в ОГ.

Там сообщили, что также взрывной волной повреждены окна в 4 вагонах эвакуационного поезда Запорожье-Львов. По предварительным данным, среди пассажиров пострадавших нет.

Подробности вражеской атаки рассказали в Запорожской областной военной администрации.

"Сегодня, 21 апреля 2022 года, в 12.45 российская армия запустила крылатую ракету по Запорожью. Она упала на остров Хортица в районе моста Преображенского. В то время железнодорожным полотном моста двигался эвакуационный поезд Запорожье-Львов, в котором взрывной волной выбило окна четырех вагонов. Также вылетели окна автомобилей, которые двигались по мосту", - говорится в сообщении.

В 13.30 россияне нанесли второй удар ракетой – также попавшей в остров Хортица. В результате повреждено здание санатория-профилактория одного из предприятий. Пострадали 8 граждан.

"Враг целился в самое сердце Украины - святую Хортицу, которая была свидетелем многих войн, чьи тысячелетние скалы могут рассказать о мощи и победе, непобедимой силе наших воинов. Хортица исконно защищала Запорожье, а мы будем защищать Хортицу!", - добавили в ЗОВА.

Напомним, ранее глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов назвал самые горячие точки в регионе.

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